Budú pri výročí SNP Fico a Pellegrini spolu s Kotlebom vešať po Slovensku čierne zástavy??

Láska nepozná hranice sa zvykne hovoriť o najkrajšom ľudskom cite. Politici sa zvyknú chváliť,najmä pri svojich,

akože omyloch, že sú tiež len ľudia. O črtajúcej sa láske medzi Ficom, Pellegrinim a Kotlebom nevieme, či je to láska z rozumu, alebo vypočítavosti, alebo dokonca láska zlatokopky. Naši traja hrkútajúci si holúbkovia sa zoznámili na veľmi netradičnom mieste a to na mejdane pred slovenským parlamentom, kedy naplno prejavili svoje city. Vzájomné objímania týchto holúbkov nemali konca kraja, adresovali si rôzne lichôtky za ktoré by sa nehanbil ani legendárny Casanova. Peter Pellegrini bol z toľkej lásky tak zmátožený, že zabudol, ako ho niekedy vypískal dav fanúšikov hokeja v Ostrave , napriek tomu, že mal oblečené slušivé karované sako a tak mysliac si, že je najobľúbenejší politik v histórii Slovenka podľa neomylných prieskumných agentúr, preto nebojácne predstúpil pred odzemok tancujúci dav, aby si vypočul na svoju adresu ešte mohutnejší piskot ako v Ostrave. Možno, že len im chcel povedať, že aj on je taký istý bojovník proti vakcinácií, ako oni a možno chcel im oznámiť, že vtedy, keď ho novinári nachytali ako si počas pandémie dáva šiť obleky, tak jeden z nich bol ušitý presne taký, akým sa niekedy premával po Slovensku jeho i ich idol Kotleba. Možno, keby bol žil Fico, Kotleba, Pellegrini vo skorších časoch, ktovie či by Alexander Fleming na ich popud nebol ukameňovaný pre penicillin a kto vie, či by dnes bol ešte slovenský národ, keby sa masovo nebol dal očkovať napríklad proti tuberkulóze, či čiernemu kašľu a iným. Dnešné politické hrkútanie medzi Ficom, Pellegrinim a Kotlebom nás napĺňa zvedavosťou, kto z tejto trojce bude hlavným vešačom čiernych zástav počas výročia SNP, kto bude držať rebríky.

Zaľúbení si zvyknú jeden druhému, v našom prípade aj tretiemu, splniť všetko čo si vidia na očiach. Však??