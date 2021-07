Chce byť R. Fico ďalší kajúcnik, dnes už sám začal búchať na dvere NAKA!!??

Z Nitry prišla bombastická správa, že nejaký gang dokázal bez jediného výstrelu, bez toho, žeby pohli prstom, či zadkom zarobiť 18 miliónov EUR.

Iste neboli to géniovia, ale boli to krstné deti, ktorí prešli krstom na Súmračnej, preto mali dovolené beztrestne lumpovať na dépehačkach. Na Slovensku nenájdete štátnu organizáciu, kde by nebol problém s nedostatkom peňazí! Nad svojimi platmi plačú učitelia, zdravotníci, policajti, záchranári, školy, nemocnice a ďalšie stovky inštitúcii po celom Slovensku! Všade sa šetrí celé roky bez toho, aby bol niekde ušetrený, čo len cent. Všetko dokážeme prehajdákať, dokážeme mať neobrobené polia, nepokosené lúky, prázdne maštale, kde by bolo dostatok práce pre tisíce, no my radšej dovážame potraviny, ktoré sú mnohokrát nekvalitné, ktorými sýtime seba i naše deti. Dokážeme stavať najdrahšie, ale za to najkratšie diaľnice sveta a nie sme schopní dokončiť úbohých pár kilometrov, aj keď R. Fico nám sľuboval, že v roku 2010 budeme mať diaľnice krížom krážom. Nie len naše platy, či dôchodky sú v porovnaní s iným svetom žobrácke, ale sociálna pomoc od štátu na to odkázaných vychádza na „astronomických“ 2 eura denne a ešte takýchto ľudí nútime pracovať. Verejnosť a ich vodcovia dokážu protestovať aj proti noseniu rúšok v čase pandémie, vyrevujú rúška dole, oháňajú sa Ústavou, ale to že státisíce našich ľudí žije z ruky do úst, to nikoho z týchto krikľúňov netrápi a ani ich nenapadne vyzývať spoločnosť na protesty. Chudobní ľudia, či chudobní dôchodcovia nemajú nárok na slušný život? Tomuto národu nestačí jeden Fico a jeho klamstvá, tak si vyklonoval ešte jedného Fica, títo dvaja Ficovia nám dennodenne z tlačoviek hovoria, aký je ich úhlavný nepriateľ Matovič zlý človek. Títo dvaja Ficovia žijú v dennodennom strachu, že na ich dvere zaklope komando z NAKA a vyšetrovatelia sa ich budú pýtať na veci spojené s ich šafárením v štáte, koľko bolo eur v ťažkých batohoch, koľko bolo zabalených v alobale a koľko odniesli s lietadlami do Dubaja, čo má spoločné Raši a Vietnam a mnoho iných veci, o ktorých sa šušká medzi pospolitým ľudom. Nečudo, že sa teraz trasiete od strachu a dnes jedného Fica to dotriaslo až pred dvere NAKA, aby zo seba urobil martýra, že on bude ďalší politický väzeň.

Keď boli dvaja Ficovia vo vláde, tak si o sebe mysleli, že oni a ich ľudia môžu beztrestne kradnúť a vystatovať sa pred ľuďmi svojou sociálnosťou a to aj tak, že každoročne zvyšovali prídavky na dieťa o o smiešnych 6 centov.

Vážení páni Ficovia je svätá pravda, že stromy nerastú až do neba!!!