Pánovi Ficovi už teplo i tlačovky škodia čoraz viac!

Prirovnanie, že – nemôže nedôveryhodný človek sa vyjadrovať ako dôveryhodný k vážnym veciam – je šité na mieru na predsedu SMERU-SD a jeho tlačovkový sprievod.

Títo jeho sprievodcovia tlačoviek by sa asi lepšie uplatnili, ako dierkovači lístkov vo vlakoch, ako dôveryhodní politici. Dnes znova mĺklo poslušne postávali za jeho chrbtom a ktovie, čo si mysleli o výlevoch svojho vodcu, lebo mnohí boli súčasťou korupčného systému, ktorý tu roky prekvital. Pán Fico s ľahkosťou sypal z rukáva schému rozdeľovania peňazí zo štátneho lupu pri nákupe testov. Vŕtalo mu v hlave, koľko mohlo kapnuť firme z Trnavy, koľko mohli zarobiť naši ľudia, keby bol pri moci. Starať sa o to, koľko zarobila firma z Trnavy by mohol, keby sám tak bol urobil vtedy, keď ho o polovicu oholil Slota pri emisiách, alebo bol žiadal od zakladajúceho člena SMERU pána Hanzela, čo to vlastne odovzdal v obálkach na veľvyslanectvo Švédska, či koľko zarobil na štáte Počiatek, nebohý Paška, živý Raši a ďalší jeho potentáti. Pri sledovaní smerackých, či hlasných tlačovkách máme dojem, že hovoria k nám svätci, ktorí si svätožiaru na chvíľu odložili počas tlačoviek na vešiak. Kričí, čo hovoria svedkovia, ktorí mu vyhovujú, ale svedkov, ktorí svedčia proti nemu označuje za darebákov, alebo používa nový termín kajúcnik. Výraz kajúcnik, ktorý používa s Pellegrinim veľmi často, má vo verejnosti vzbudzovať negatívne emócie, ako ten ktorý im chce neprávom ublížiť.

Pán Fico, to teplo vám zrejme škodí viac ako si myslíte, múdri starí ľudia si preto počas takých dní išli posedieť do chládku.....