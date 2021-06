Pellegrini: Keby som bol premiér, nebolo by Vám teraz teplo!!!

Horúčavy, ktoré teraz panujú na Slovensku, znepríjemňujú mnohým ľuďom život a vyvolávajú zdravotné problémy najmä starším občanom.

Hrdina týchto dni a predseda najsilnejšej opozičnej strany začal tuho rozmýšľať, čo urobí s tým teplom, aby ním občania netrpeli. Rozhodol sa tak, ako niekedy Ježiš, ktorý s krížom zobral na seba naše hriechy, že on zoberie na seba teplo, ktoré ničí Slovákov. Preto urýchlene zorganizoval tlačovku, aby všetkým oznámil čo všetko by bolo, keby bol premiérom on, akoby už boli dokončené diaľnice, porazený Covid, akoby sme boli proti nemu všetci zaočkovaní, okrem neho, naši dôchodcovia by sa slnili na Mallorke, ním vedené odbory spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska by zakúpili obrie parníky na ktorých by naši pracujúci brázdili oceány a zaslúžene oddychovali.

Zlatý klinec tlačovky by bolo vyhlásenie pána Pellegriniho, že on v záujme zdravia obyvateľstva sa obetuje a vezme všetko teplo Slovenka na seba, aby už ľudí netrápilo a bralo im životy. Za ním stojací excelentný lekár pán Raši sa pri tomto vyhlásení svojho vodcu začína potiť, nebadane chytí Pelleho za ruku a hovorí: Peter neblázni s tým teplom, nemôžeš zobrať na seba toľko tepla, cítim na tvojej ruke, že si už teraz teplý, prosím ťa v mene strany, neriskuj, lebo to teplo ťa môže aj z môjho medicínskeho hľadiska zraziť na kolena a čo my bez teba? Matovič nás zje, ako pes muchu! Povedz národu, že určite príde zima a všetkým bude fajn! Máš pravdu môj verný pobočník Riško a hneď si spomenul na Gorilu, ako sa tam politici vyjadrovali o voličoch.

Preto sa rozhodol ešte raz ukázať užasnutému obecenstvu jamky a ladným krokom odišiel za svojimi ovcami, aby ich trocha popásol.