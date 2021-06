Stretla sa predsedníčka EK Ursula von der Leyenová s R. Ficom?

R. Fico pred návštevou predsedníčky EK vyslovil želanie, žeby sa rád s ňou stretol.Nemáme tušenie,kde a či to bolo,

lebo ani jeden z najväčších milovníkov tlačových besied, R. Fico sa tým nepochválil. Miesto stretnutia môžeme tiež len hádať či to bolo na 5 poschodí bratislavského hotela, alebo niekde v pivnici v dedinke Radošina, alebo si mohol vybrať protiatómový bunker armády. Skúsime len načrtnúť či stretnutie predsedníčky EK a R. Fica nevyzeralo nasledovne. R. Fico rázne zaklope na dvere dočasnej kancelárie pani predsedníčky odkiaľ sa ozve – Bitte! – R. Fico pyšne vojde a vypne svoju tisíc klikovú hruď a predstaví sa. Som trojnásobný, prepáčte, štvornásobný, lebo aj Pellegrini som ja, premiér krajiny, v ktorej ste teraz hosťom. Po týchto slovách sa pani Ursula prežehná a iste netuší, že pred ňou stojí ešte aj miništrant. Vy ste ešte tu? A začnú ju chytať mdloby, keď si spomenie na správy o vládnutí týchto dvoch, ktoré prichádzali do Bruselu. Čo to máte pod pazuchou? - pýta sa pani Ursula. Priniesol som vám dve plány obnovy, jeden vládny, ktorý je objemnejší a má niekoľko 100 strán, ten by som chcel pred vašimi očami roztrhať podobne, ako som niekedy trhal faktúry za elektrinu. Ten druhý plán obnovy je môj vlastný plán, ktorým by som rád pomohol predovšetkým ľuďom, ktorí sa najviac zaslúžili o rozkvet tejto malej krajiny, ktorú ste práve navštívila. Usúdil som, že títo ľudia, ktorých mám namysli si zaslúžia obnoviť fasády svojich obydlí, vymeniť zariadenia za nové a modernejšie, radi by si zadovážili jachty podobné aké videli pri návšteve Dubaja, a tie niečo stoja, skromne podotkol Fico, potom sa znova nadýchol a spustil záverečnú reč pri obhajobe svojho vlastného plánu obnovy. Pokiaľ viem, ani jeden z týchto ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj sociálneho štátu, nemá pri svojom dome vlastné letisko na ktorom by mohli bezpečne pristávať aj Airbusy 380, ktoré by si tiež radi zakúpili. Mám vážne obavy či tých pár miliárd EUR z môjho plánu obnovy budú na to, čo chceme obnoviť, stačiť. Pani Ursula po týchto slovách sa znova prežehnala a stíšeným hlasom sa nášho troj až štvornásobného premiéra opýtala, či pozná rumunskú basketbalistku menom Laura Kövesiová. A to je kto? – pýta sa podobným tónom v hlase, ako sa pýtala D. Mórová v relácii Česko Slovensko má talent porotkyni J. Bohdalovej, keď jej odovzdávala sošku J. Patroviča.

Spozná niekedy R. Fico, kto je vlastne rumunská basketbalistka?

Našim futbalistom dnes želáme proti Španielom taký úspech, aký mali ich predchodcovia na MS 1962 v Chile.