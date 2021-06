Hlasné trúby SMERU, prečo ste tak netrúbili, keď ste boli vo vláde???

Ktovie, či vo vesmíre existuje niečo, ako hlasný smer, ktorého členovia, ako nikto iný na svete, dokážu trúbiť na svojich nespočetných tlačovkách, poslušne stoja za vodcom a tvária sa, že práve oni sú tí vyvolení,

ktorí pojedli všetku múdrosť sveta. Je však zaujímavé, že ak sa ich niekto opýta, čo vedia o lietadlách, ktoré vozili zo Slovenska do Dubaja milióny EUR, zrazu onemejú, ako tie najsladšie ryby a rýchlo začnú akože hľadať noty k ďalšiemu trúbeniu. Dnes už najlepšia ministerka vnútra v histórii Slovenska, ktorá verí budzogaňovej partii viac, ako policajtom, nám svojim sladkým hlasom chce nahovoriť, že ona nič nevie o lietadlách, ktoré vozili peniaze Slovákov, lebo si myslela, že sú to len bociany, ktoré vozia detičky a ona, ako roduverná sociálna demokratka vie, že sa u nás rodí málo deti, tak nevidela dôvod, prečo by im to ako ministerka vnútra neumožnila. Že lety môžu byť drahé? – No a čo, oni to budú platiť! – Estrádne vystúpenia hlasného smeru, ako keby nemali konca sú už možno aj na smiech so svojimi riešeniami, na ktoré 12 rokov kašľali. Nie je nič horšie pre človeka majúceho nádej, ak nesplnené sľuby vystrieda beznádej. Bolo by fajn, keby ste si to vyskúšali páni Fico, Pellegrini, Raši a celá tá sociálna banda na vlastnej koži, možno až vtedy pochopíte, čoho ste boli schopní v mene vlastných miliónov odvážaných lietadlami dopustiť. Možno sa blíži čas, keď aj medzi vami sa nájde kajúcnik a začne rozprávať o tom, čo vedeli milióny kajúcnikov, ktorých ste nepočúvali, lebo vám bol milší hlas čítačiek peňazí, ktoré ste ukradli Slovensku! Šuchot bankoviek bol pre vás prednejší, ako plač tisícov dôchodcov, ktorí sa museli na sklonku svojho života trápiť s vašimi žobráckymi dôchodkami, nevšímali ste si plač tisícov detí, ktoré museli žiť v chudobe a mnoho ráz zaspávať s hladnými žalúdkami. Pre svoju pyšnosť ste nevideli milióny kajúcnikov, ktorí vedeli, že ich životná úroveň v porovnaní s inými krajinami EÚ oveľa nižšia, akú by si zaslúžili. Vinili sme za to vás, ktorí ste 12 rokov riadili túto krajinu z akéhosi hotela v Bratislave, kde sa rozhodovalo o fungovaní nášho človeka. Nebáli ste sa miliónov kajúcnikov, ktorí na vás rozprávali a vedeli o vašich rabovačkách, namiesto toho ste nás vypoklonkovali, nech si ideme rozprávať k bútľavým vŕbam, vy ste vyhrali voľby, mohli ste všetko!

Systém, ktorí ste vymysleli slúžil výhradne vám, teraz keď sa pomaly rúca, Fico darmo rozpráva, že sa neposerie, ale idete sa posrať z pár kajúcnikov.

Nie je vám ani troška hanba?