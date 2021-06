Krutý omyl R. Fica, najlepší minister histórie nie je Kaliňák, ale D. Saková!!!

Jeden z najpravdovravnejších ľudí v histórii Slovenska, ktorý svoju pravdovravnosť cibril ako miništrant,

neskôr birmovkou a zdokonalil sa vstupom do KSČ, kde jedným z hesiel bolo – Komunisti neklamú!!!- Jeho pravdovravné renomé rokmi skúšané a potvrdzované v politike, najmä keď ho oklamali státisíce klienti nebankoviek, či cestári pri stavbe diaľnic, ktorí aj keď nejaké diaľnice postavili, tak kazisveti v montérkach narobili po nociach do asfaltu diery a diaľnice nie a nie dokončiť, ale najviac ho sklamala jeho nominantka na ministra vnútra pani Saková, keď pri nástupe do funkcie mu svätosväte sľúbila, že urobí všetko preto, aby nebola lepšia, ako Kaliňák. Trvalo to skoro tri roky, keď pani Saková vedomá si svojho sľubu prísne dodržiavala celibát svojej neschopnosti, poctivo strácala pamäť, reč i sluch, len aby neprekonala svojho predchodcu. Až prišla tajomná správa, ktorá mala za úlohu rozvíriť politickú scénu, tak vtedy sa naplno prejavila genialita pani Sakovej a poslala dovtedy najlepšieho ministra Kaliňáka na smetisko dejín. Ona dokázala to, čo nikto predtým a zrejme aj potom nedokáže. Pri otázke, aký je jej názor na tajomnú správu odvetila, že sa do komnaty v NR SR nestihla dostať a prečítať si, aby vzápätí ohúrila nie len redaktora, ktorý doslova onemel, ale prebudila i driemajúcich divákov vyjadrením, že ona tam vidí relevantné dôkazy a cudne pri tom sklopila oči, ako keby ona nikdy nebola členka SMERU. Aj pri cudnom tvárení to vyzeralo tak, ako keby ona sama tú správu bola napísala. Môj dom, môj hrad, platilo niekedy o futbalových štadiónoch, kde domáci vyhrávali s pomocou svojich verných divákov zápasy, aj keď neboli favoriti.

Keď p. Sakovej vykradli dom, tak sa obrátila o pomoc k svojmu akože triednemu nepriateľovi, ktorý nedôveroval ani tým, ktorých svojim ministrovaním stvoril, ale obrátil sa na partiu, ktorá chodí po Bratislave s budzogáňmi v rukách. Bravó!!!