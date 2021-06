Televízia Markíza vás ožení, preskúma či vás má rada manželka, deti ......!

Dávnejšie sme si všimli, že televízia Markíza sa pasuje za Nostradama súčasnosti, poľahky a na týždennej báze vie vyprieskumovať všetko, čo len si môže smrteľník želať.

Bežný človek by si ťažko chcel od Markízy zisťovať či ho má manželka každý týždeň rada a kto vie, či taký prieskum by nebol nakoniec kontraproduktívny nie len pre bežného človeka, ale najmä pre Markízu, lebo tá by sa musela narobiť ako kôň a peniaze za prieskumy od bežných ľudí, by Markíze nestačili ani na kávu. Biznis pre televíziu ponúkajú najmä bohaté politické strany, ktoré sú peniazmi zásobované nie len od štátu, ale aj od rôznych tajných i netajných sponzorov. Tie sa zaliečajú televízii, aby ich v očiach verejnosti vykresľovala, ako tých, ktorí už po niekoľkýkrát chcú len to najlepšie pre Slovensko. Je všeobecne známe, že dobrý flek v politike znamená pre mnohých zabezpečenie nie len dobre platenej práce, že rodiny politikov sú zabezpečené na niekoľko generácii dopredu bez toho, aby sa museli nejako zvlášť namáhať. Ale nič nie je zadarmo a nadarmo! Markíza má rada nevesty, ale najradšej bohaté nevesty a politické strany takými sú. Politické nevesty by sa najradšej vydávali každé 4 roky, na ženícha sa nepozerajú cez prsty, nezáleží im ako vyzerá, ale dôležité sú percentá na jeho účte. Na zisk percent majú jeden z najzásadnejších vplyvov hlavne televízie, ktoré svojim manipulovaním, ktoré samozrejme niečo stojí, dláždia nevestám cestu k sobášu.

Vidina bohatých svadobných hostín, pri ktorých mľaská, pije a zabáva sa hojná skupina svadobčanov, tu i tam odhodiacich ohlodané kosti pospolitému ľudu, je veľmi lákavá, preto i Markíza by si rada odhryzla niečo zo svadobného koláča. Robí preto všetko možné i nemožné!

Na zdravie páni z Markízy!