Pozve Fico s Pellegrinim do parlamentu aj Al Capona, Escobara, Dona Corleoneho ....??

Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá! Je to stará pravda, s ktorou sa riadili naši starí rodičia.

Dvaja, dnes už skoro šialenci zatúžili po niečom, čo ešte nikto na svete nemal. Zdá sa, že si zobrali príklad z Adama a Evy, preto zatúžili po jablku, aké ešte svet nevidel. Že parlament je po tom, čo sa tam odohráva, v očiach verejnosti považovaný za žumpu a odpad všeličoho, čo sa na Slovensku urodilo, má teraz ambíciu zapísať sa do dejín nie len do našich, ale i dejepisu. Aby cesta zločincov do nášho parlamentu bola čo najjednoduchšia stačilo by, keby Hlasný Smer dal na svoju kandidátku ľudí, ktorým oni najviac dôverujú a výkvet zločinu by mali kedykoľvek po ruke. Nedovoľujeme si týmto sociálnym demokratom radiť, lebo si myslíme, že oni najlepšie poznajú prostredie, z ktorého pochádzajú, ale nedá nám, aby sme im nepošepli, že z Escobara by mohli urobiť dvorným dodávateľom bio paratiek vyrobených z pravého pralesného dreva v ďalekej Kolumbii. Úloha Dona Corleoneho a Al Capona by okrem zacvičovania vybraných ľudí, ako napr. skoro už zabudnutý Martin Glváč, či z väzenia prepustení Vadala, mali by oveľa širší záber, čo samozrejme necháme na uvážení pána Fica a Pellegriniho.

Myslíme si, že po takých personálnych rošádach, ktoré by sa udiali najvyššou možnou demokratickou cestou, by bol parlament na Slovensku zbytočný a ušetrilo by sa obrovské množstvo peňazí, ktoré by sa dali použiť na nové sociálne balíčky. Riadenie štátu by sa tak mohlo uskutočňovať zo Súmračnej, alebo z poschodového hotela v Bratislave. Fikcia??