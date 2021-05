Slovensko nie je právny štát – tvrdia Fico s Pellegrinim!!!

Toto je rozklad právneho štátu, rozohňujú sa predsedovia podivuhodného politického zoskupenia ľudí, ktorí v časoch ich najväčšej politickej slávy boli príčinou toho,

že ich človek a predseda Najvyššie súdu pán Harabín okolo roku 2013 v priamom prenose hovorí, že Slovensko nie je právny štát. V tom čase bol pri moci SMER-SD s malou prestávkou od roku 2006. Aj keď signály najmä zo spoločnosti boli čoraz zreteľnejšie, že so spravodlivosťou nie je na Slovensku v poriadku, vtedajších mocipánov to nijako nevyrušovalo, aby spravodlivosť bola dostupná pre každého občana. Veď aj načo? Vyhrali voľby, mohli všetko! – týmto pamätným výrokom sa vo veľkom začala riadiť celá vládna čvarga. Spravodlivosť si vysvetľovali tak, že odsúdili 80 ročného starčeka z Plavča za korupciu pre 5 eur, alebo kvetinárku z Prešova potrestali za niekoľko centovú stužku. Na polícii sa plnili šuflíky prípadmi, s ktorými policajti nesmeli pohnúť, súdy a prokuratúra sa nemohli zaoberať našimi ľuďmi a generálneho prokurátora, ktorému dali väčšiu moc, ako mal cisár, používali namiesto dozerania nad spravodlivosťou na to, aby marketingovo kryl ich zlodejstva. Tak sa mohlo stať, že štátne zákazky sa predražovali až v násobných číslach, že vyvolení nemuseli platiť robotníkom za prácu, že eurofondmi sa zveľaďovali súkromne majetky a na prideľovaní prostriedkov bdela osoba poplatná sociálnemu režimu. Prisluhovači tohto obludného systému si mysleli, že ich vodca tu bude naveky, nakoniec aj voľby 2020 išiel vyhrať, a že nikdy nebudú musieť za svoje činy niesť zodpovednosť. Vo svojom velikášstve zabudli, že okrem poslušných policajtov, sudcov a prokurátorov existujú aj Božie mlyny, ktoré melú pomaly, ale isto. Dnes, keď stoja v rade pred mlynskými kolesami, sa rozhodli, že kožu si môžu zachrániť dennodenným vyrevovaním na tlačovkách a bľabotať o rozklade právneho štátu, ktorý ani doteraz na Slovensku neexistoval.

Páni Fico a Pellegrini a vaša veľká skupina doteraz nedotknuteľných vedzte, že žiadne stromy nerastú do neba a ani tie vaše!! Môžete sa spýtať hocikoho, či je to pravda!