Aký je podľa Fica rozdiel medzi pivnicou a piatym poschodím???

Ak vás po nedeľnom obede nerozbolelo brucho, tak po tlačovke R. Fica vás rozbolelo nie len brucho, ale i hlava.

Znalec i pedagóg v jednej osobe súkromných bezpečnostných služieb sa rozhodol, že zachráni z pazúrov istej smrti troch policajtov, aby nedopadli, ako generál Lučanský. Nebola to obyčajná tlačovka, bol to skôr nekrológ Fica, ktorý predniesol sám Fico. Vŕtalo mu v hlave, tak ako niekedy Viktorovi Kubalovi, čo sa mohlo diať v pivnici SIS a zdalo sa, že hlavu mal prevŕtanú skrz naskrz, až tak, že s touto jeho hlavou by ťažko zohnal peniaze na predvolebnú kampaň SMER-Tretia cesta. S takto prevŕtanou hlavou sa mu ťažko pripomína, že aj on sám bol niekedy v pivnici s premiérom Topolánkom, a že podľa všetkého sa tam pri pohári vínka riešili akési pandúri, o ktorých vieme, že to neboli pandúri z Jánošíkových čias. Ak sa dnes dožaduje informácie z pivnice, tak prečo nám vtedy neporozprával o pandúroch z moravskej pivnice, ale zaryto mlčal, ako Indián priviazaný k mučiarskému kolu? Určite by sa dnes občanom páčilo, keby tento moralizátor a čestný človek, za akého sa pasuje R. Fico, porozprával o tajných schôdzkach v istom bratislavskom hoteli, kedy z piateho poschodia posielali posolstvá celému pospolitému ľudu o tom, ako sa majú správať k vrchnosti, že vrchnosť ma vyanderované v spoločnosti také miesto, ktoré im zaručuje beztrestnosť v ich konaní a pospolitý ľud je tu na to, aby pred nimi stáli s ohnutými chrbátmi. Dnes vieme, že osoby z hotela trpeli silným sociálnym cítením, ktoré chceli vyskúšať najprv na sebe, čo sa im aj podarilo a mnohé ich predstavy sa právom dostali aj na legendárnu tabulu, s ktorou chodili po Slovenku ako po jarmokoch. Riadili sa heslom, že dnes sa máme lepšie, ako včera a zajtra sa budeme mať lepšie, ako sa máme dnes. Včera sa R. Fico prevtelil do úlohy Osmijanka a začal čítať jeho podivuhodné smsky, aby tak najmä deťom, pripravil predčasný darček k ich sviatku. Teraz by bolo potrebné R. Ficovi pripomenúť jeho vyjadrenie, keď sa pretriasal jeho hlas, ktorý zabezpečoval peniaze pre potreby SMERU, vtedy zvedavcov odbíjal tým, že takéto poskladané hlasy v dnešnej dobe nie je ťažké vyrobiť v laboratóriu, ktoré teraz zrejme začal používať pri výrobe smsiek.

Je veľmi smutné, že v slovenskej politike prevládajú darebáci nad čestnými ľuďmi, že v politike pôsobí toľko právnikov, ktorí okrem prekrúcania pravdy a paragrafov nevedia nič o skutočnom živote nás, ktorí zatiaľ už celé roky čakáme, že politika prestane byť o kradnutí, že tí čestní z nej vypudia bezcharakterne skupiny zlodejov našej prítomnosti i budúcnosti.

Zaslúžime si to??