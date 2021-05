Ficov odkaz dnešku – SMER nie je želatína!!!

Z čoho má R. Fico so svojimi kumpánmi strach? Dnešná dlhočizná tlačovka prenášaná spriatelenou TA3 poodhalila aj čo-to z Ficovho duševného rozpoloženia.

Na pomoc si zobral nielen svojich politických väzňov a ich utrpene, ale aj predstaviteľov Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí namiesto toho, aby mu premastili, za doterajšie dôchodky, chrbát dáždnikmi, len uznanlivo pokyvkávali svojimi hlavami. Páni kývači hlavami sa na tlačovkách SMERU tvária, ako zástupcovia dôchodcov, ktorí sa váľajú v peniazoch a nevedia, čo od rozkoše. Nepýtajú sa svojich mecenášov, že prečo dôchodky priznané vládou Smeru sa viac podobali na žobračenku a ani náznakom nezabezpečovali státisícom slovenských dôchodcom dôstojnú starobu za roky odvedenej práce. Čo si mohli dôstojného dovoliť a čo všetko si museli odopierať, aby vôbec prežili, komu napchávali vrecká, keď kupovali drahé lieky, ako sa cítili, keď museli ísť do nemocnice, koľkí pre nedostatočnú zdravotnú starostlivosť museli predčasne odísť z tohto sveta?? Páni z Jednoty, ak potrebujete niekomu liezť do zadku, aký máte dôvod to robiť tak okato a verejne?! Zrejme hanbu nemáte, tak ako váš idol, ktorý akoby šľahnutý zázračným prútikom zabudol na to, že bol premiér a mierou vrchovatou bol spoluzodpovedný za systém, ktorý slovo korupcia povýšil na štátnu doktrínu, s ktorou sa riadila veľká väčšina vládneho zoskupenia, zabudol aj na to, načo a komu slúžilo šieste poschodie istého bratislavského hotela?

Krovie Jednoty na tlačovkách Smeru, ako keby dali R. Ficovi krídla po vypití Red Bullu a nie po vypití bourbonu na nové klamstvá, ktoré dnes chrlil lepšie, ako tlačiarenská rotačka!!!

Na zdravie všetkým!!