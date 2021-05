Šok, šok, šok!!! Pellegrini je matka!!

Až do úlohy mladej matky sa dokáže vcítiť P. Pellegrini, keď s láskou rozpráva o strane HLAS-SD, ako o novorodencovi,

ktorý krátko po narodení dokázal očariť svojim zjavom 600 tisíc občanov Slovenska, ktorí sa mu na znak vďaky aj podpísali, možno niektorí aj viackrát, na darček s názvom referendum. Len vrodená skromnosť Pelleho nedokázala dať novorodencovi meno Valibuk, ktoré by možno viac vystihoval jeho prednosti.

Ale kto je otec, tohto rozkošného novorodenca??? Možno, že otec vzišiel zásluhou vedcov z markízackej Svadby na prvý pohľad, či to bol dôsledok búrlivej silvestrovskej noci v Drážďanoch, či to bol niekto úplne iný?? Už na začiatku sme vylúčili Otca nás všetkých, najmä s ohľadom na jeho vek a už mal na krku, ako Otec vlasti milióny hladných krkov. Dnešná moderná lekárska veda dokáže presne určiť meno otca podľa DNA, aj keď nepoznáme DNA možného šťastlivého otecka, aj tak sa odvážime tipovať poznajúc jeho DNA, že týmto šťastlivcom by mohol byť nedávny šéf nie len našej krajiny, ale aj skupine, ktorá sa schádzala v istom bratislavskom hoteli. V otcovej i matkinej strane je plno miništrantov, birmovníkov, mnoho svätcov i spasiteľov, preto je možné predpokladať, že novorodenec sa dočká svojho pokrstenia v rieke Jordán. Za krstnú mamu by sa z nášho pohľadu najviac hodila pani Saková, nádejných krstných otcov je toľko, že jedného môže matka vybrať aj losovaním. Od ostatných nádejných krstných mám a otcov sa očakáva, že si budú plniť povinnosti a pravidelne prispievať novorodencovi do perinky, aby netrel biedu, tak ako mnohí novorodenci na Slovensku.

Krstná hostina je pripravená, stoly sa prehýbajú pod ťarchou štátnych zákaziek, eurofondov a dotácií, muzikanti v rohu už prešľapujú, bujará zábava sa môže začať!!!