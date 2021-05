Fico s Pellegrinim na večné časy a nikdy inak!!!

Siamské politické dvojčatá sa stávajú spolu so svojimi kumpánmi hviezdami mediálneho priestoru.Do televíznych štúdií prichádzajú vycvičení,

ako opičky, aby divákom predvádzali svoje naučené cirkusové čísla. Aj nádejný vajda z košického Luníka IX. pán Raši sa rád chváli, aký je on bystrá opička. Asi v ukradnutej červenej sukničke od svojho predsedu, ktorú spomína R. Fico, tancuje, ako to vidí na Luníku IX. počas sociálnych dávok u svojich obdivovateľov. Kto vie, či si pri tom tanci, nechlipol z Dračej krvi, keď hovorí, že vláda vyhlasuje núdzový stav nie kvôli pandémii, ale kvôli tomu, aby ľuďom mohla zobrať ich majetky. Ktovie, či pre pacientov na košickej traumatológii by prítomnosť lekára pána Rašiho nebola skôr nebezpečenstvom, ako osohom, keď by si v takom stave, akom hovoril o núdzovom stave, poplietol skalpel s otvárakom na konzervy. O vzťahu tohto Hlasného Smeráka k ľuďom výstižne hovorí prípad, keď Košičania prišli pred jeho dom a dožadovali odpovede na jeho konanie, ako primátora Košíc. Vtedy stratil Hlas a pred občanmi sa skryl. Jeho kolega z Hlasného Smeru Šutaj, a k tomu ešte aj Eštok, je zo všetkého a najmä z nacvičovania čísiel pre televíznych divákov popletený možno až tak, že sám nevie, ako sa vlastne volá. Hlasne Smerácke trúby sa zaoberajú nie len nacvičovaním čísiel, ako opičky, ale slizkým a odporným spôsobom cvičia tance na 11 000 obetiach Covidu a hovoria o zodpovednosti vlády, pri tom zabúdajú, že vtedy, keď sme na Slovensku o žiadnom víruse ani nechyrovali, tak hlavne ich pričinením ich vedením zdravotníctva podľa skromných odborných odhadov ročne zbytočne zomrelo na Slovensku okolo 3000 ľudí. Títo páni majú na svedomí fakt, že zdravotníctvo sa stalo eldorádom cynického rozkrádania, keď namiesto moderných nemocníc a polikliník si naši ľudia stavali luxusné mnoho miliónové vily, plavili sa na jachtách, lietali súkromnými lietadlami strieľať zvieratá do Afriky a užívali si luxusné dovolenky so svojimi manželkami, frajerkami a milenkami po celom svete. Títo ľudia teraz kričia, že rúška dole, otvárajme bary, aby sa o chvíľku mohli vytešovať ešte z väčšieho počtu obetí a viniť za to každého, len nie seba. Z nášho zdravotníctva vyhnali tisíce lekárov, desaťtisíce obetavých sestier a tí, ktorí teraz obetavo liečia a zachraňujú chorých, padajú od únavy len preto, že niekto, kto sa teraz hlasno ozýva, má najväčší podiel viny za tento stav.

Ich maďarský kolega, tiež veľký sociálny demokrat hovoril hlasom podobným slovenskému, že - Klamali sme ráno, na obed, po obede, večer, v noci ! - naši to robia tak isto, ale pridávajú k tomu aj falošný hlas!!

Ktovie pri poznaní, že sociálni demokrati klamú, akú podobu by mali dnes Pellegriniho parátka!?