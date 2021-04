P. Pellegrini je slovenský Agent bez minulosti?!

P. Pellegrini sa ukazuje nie len ako milovník operetiek a obdivovateľ jej interpretov, ale zároveň môže poslúžiť filmovým scenáristom,

ako výborný námet na slovenského Agenta bez minulosti a konkurovať tak úspešnému americkému akčnému trileru s rovnomenným názvom. Včera na Markíze sa znova tak, ako už niekoľkokrát predtým predviedol v úlohe agenta, ktorý si nič nepamätá, kde bol a čo robil celé roky v strane SMER-SD. Svoju náklonnosť k tejto strane, kde roky bol súčasťou najvyššieho vedenia prejavil aj tým, ako pomenoval stranu, kde je jej predsedom. Zázračne zabudol, že do parlamentu sa dostal ako volebný líder R. Fica, že sľuboval chudobným dôchodcom trinásty dôchodok, na ktorý nemal peniaze, čo mu jeho podpredsedníčka pani Saková šeptom pripomenula, že to bude drahé, ale zohnať peniaze bude musieť nová vláda. Aj keď to bolo spomenuté v inej súvislosti, scenár sa dá použiť na všetko, čo tieto hlasné trúby nasľubovali. Ani ten najlepší agent, či špiónka Mata Hari by sa nedokázali lepšie vyhovoriť, ako to robí náš hlasný agent, ktorý aj keď vie najlepšie, ako to roky v Smere chodilo, ako a komu sa prideľovali dotácie, eurofondy, na akom princípe sa predražovali štátne zákazky nie raz násobne drahšie, aká bola ich skutočná hodnota, kto strážil, aby sa tieto zákazky dostávali k našim ľuďom, kto každý profitoval na nadmerných odpočtoch DPH, tak takého agenta by chcela mať každá krajina!

Podľa toho s zdá, že pána predsedu by nezlomila ani Čachtická pani a jej Železná panna. Ktovie akému vábeniu by nakoniec podľahol pán Pellegrini?

Necháme sa prekvapiť!!