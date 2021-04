Ja, Raši a môj Hlasný SMER sme najlepší nákupovači vakcín, testov, liekov, CT-čiek v histórii Slovenska! Utorňajšia večerná relácia v televízii TA3, ktorej objektívnosť láme novinárske a spravodajské rekordy planéty, sa znova pre

Pani Kavecká z koalície čelila presile troch až štyroch vlčiakov na čele s Hlasným Smerákom Rašim, ktorí zavýjali a štekali na jednu nôtu. Primátor Hlohovca Kolár, ktorý je zmagorený z toho, ako sa za krátky čas preorientoval, že je Za ľudí, je teraz Spolu proti ľuďom. V tejto politickej besede nás všetkých udivoval svojimi rečami a vedomosťami bývalý minister zdravotníctva, blízky spolupracovník a žiak nebohého P. Pašku, ktorý sa preslávil svojou skromnosťou a silným sociálnym cítením, ktoré sám prezentoval tak, že sa presťahoval do košického Mestského parku, nie však, ako mnohí iní občania spať na lavičku, ale podľa neho do skromného príbytku, ktorý je hodný absolventa Univerzity Marxismu - Leninizmu. Odkaz, ktorý zanechal svojou slávnou vetou – Vyhraj voľby a môžeš všetko! – pokračovatelia budovania sociálneho štátu do bodky dodržiavali, ba v mnohých veciach aj prekračovali a zdokonaľovali najmä tým, akým cynickým spôsobom sa priživovali na rabovaní nášho zdravotníctva. Aktivity pána Rašiho, ako ministra zdravotníctva mali široký záber, až tak veľmi ho nezaujímali pacienti, lebo tí aj za jeho vlády zomierali tisíce, len preto, že sa im nedostala adekvátna zdravotná starostlivosť, ale o to väčšiu snahu prejavoval vtedy, keď miliónmi EUR podporoval kšefty pre pani Pažinkovú, tetu Anku, či mal pochopenie pre nákup CT - čiek a veľmi ho netrápilo za koľko, lebo jeho hlavnou starosťou bolo uspokojovanie našich ľudí, nevynímajúc VÚSCH Košice na čele s legendárnym profesorom. Výdobytky takej práce pre našich ľudí môžeme porovnávať s ich životom a nemocnicami, v ktorých sa pacienti liečili v plesnivých izbách. Pán Raši a jeho kumpáni veľmi radi vysedávali v luxusnej Krčme Letná nie raz za prítomnosti smeráckych špičiek i samotného R. Fica, ktorému tak prejavoval svoj obdiv a náklonnosť. V utorok sa však pán Raši svojimi vedomosťami o očkovaní dostával až do tranzu, akoby to on a jeho Hlasný Smer poľahky zvládol to, čo iní nedokážu. On, ako minister zdravotníctva nakúpil proti akejsi chrípke 1 milión vakcín, s ktorými sa mali dobrovoľne zaočkovať Slováci. Na výzvu ministerstva zdravotníctva sa dalo zaočkovať pár 10 tisíc občanov a s ostatnými státisícmi vakcín mohol pán Raši strašiť, akurát tak vrabce. Pamätný je aj jeho výrok v súvislosti s nákupom testov na Covid 19, ktoré on by bol schopný nakúpiť pomaly za cenu blížiacu sa nule. Dodnes sme sa nedozvedeli, aká to mala byť firma od ktorej to chcel nakúpiť, len si môžeme domýšľať, či si covidové testy, nepomýlil s tehotenskými.

Teraz už len čakáme, kedy sa pán Raši so svojimi Hlasnými Smerákmi objaví na doskách, ktoré znamenajú svet v úlohe Spasiteľa.

Akú úlohu pripravia pre milovníka operiet, to sa necháme prekvapiť!!