Kytice ruží pre Hrdinku socialistickej práce Z. Baťovú!

Aj poslankyňa pani Cigániková chcela svojou váhou podporiť riaditeľku ŠUKL tak, že pred touto inštitúciou zopakuje číslo s legendárnymi nohavičkami, nakoniec sa rozhodla len pre nápis na tričku Je Suis Baťová,

podobne ako niekedy celá Európa niesla nápis na znak podpory pre parížsky týždenník Paris Hebdo po teroristickom útoku s 12 obeťami. Ako niekedy pionieri, zväzáci, či mládež Gottwaldova podporovali hrdinky, ženy budovateľky, keď im na znak vďaky nosili kytice, podobní nosiči kytíc sa zjavili pred ŠUKLOM, aby vyjadrili vďaku a podporu pani riaditeľke za jej prácu, alebo to boli, len tí, ktorí vo veľkom obchodujú s tonami liekov a vakcín a bez ŠUKL sa nepohnú. Na čele tohto sprievodu sa postavila pani prezidentka Čaputová, ktorá chcela podporiť ženu – riaditeľku za jej prácu pre vakcínu Sputnik. Keby však pani prezidentka chcela podporiť všetky slovenské ženy, ktoré majú pocit krivdy, tak s kyticami by sa nezastavila do dokonca svojho funkčného obdobia. Kedy sa slovenské ženy dočkajú takej pocty od pani prezidentky? Nezaslúžia si to tisíce žien, ktoré dochádzajú za prácou do zahraničia, tisíce zdravotných sestier, tisíce slovenských žien, ktoré nemajú dostatok peňazí na normálne jedlo, ošatenie, či drahé dovolenky pre svoje rodiny, tisíce našich babičiek, ktoré celý život dreli a nemajú ani na poriadne lieky a tisíce žien, ktorým sa stala tisíckrát väčšia krivda, ako pani riaditeľke Baťovej, ktorú vidí len pani prezidentka a nosiči kytíc??? Tieto ženy si nezaslúžia od pani prezidentky kyticu??? Prečo len jedna žena si to zaslúži? Len tak mimochodom, sme sledovali tlačovku, ktorá pohla kyticovým sprievodom, nebola vôbec v urážajúcom tóne, ale na druhý deň sa v médiách objavilo, že túto ženu, pani Baťovú Matovič nenávidí, lebo ju na tlačovke spomenul stokrát.

Pán Kamenický v nedeľu na Markíze spomenul Matoviča za krátky čas možno tisíckrát. Keď dieťa povie často počas dňa slovo mama, tak ju nenávidí? Bravó slovenské média!