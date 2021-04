Fico chce Národnej rade SR Poľný súd!

Jeden z najväčších kritikov Matoviča v histórii Slovenska z dverí svojho auta osvojujúci si výrok protislovenskej prostitútky, istého novinára, že Slovensko nepotrebuje poľné nemocnice, ale Poľný súd,

na ktorý by sa mala premeniť NR SR.Fica by najviac potešilo, keby pred tým súdom v úlohe trestancov bola postavená celá súčasná koalícia. On sám sa už vidí v sudcovskom talári spolu so svojimi kumpánmi. Prokurátora Urválka by mohol nahradiť Pellegrini, Trnka, Čižnár, Kováčik a ďalší im podobní vyznávači spravodlivosti. Samozrejmosťou poľných súdov budú priame televízne prenosy spriatelených redakcii, niektoré ako napr. TA3 sa na hradný vŕšok aj presťahujú. Komparz bude v réžii Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá ich bude do Bratislavy zvážať autobusmi a mimoriadnymi vlakmi, tak ako niekedy do Trnavy na snem HZDS, alebo MDŽ. Poľný súd sa začne pokrikom rúška dole! To preto, aby pišťajúce dôchodkyne videli zločincom do tváre. Narýchlo vymenované vedenie polície a armády na čele s Gašparom, spolu s Bonulom budú dozerať na poriadok a spravodlivý proces. Najväčšie potešenie pre Poľný súd bude, keď na voze dopravia spútaného Lucifera oblečeného v bielej košeli a zo zaviazanými očami, aby bol konečne spravodlivo potrestaný za pandémiu a utrpenie, ktoré spôsobil Slovenku. Rozzúrení dôchodcovia mu budú hroziť výmermi dôchodkov, ktoré im poslala Sociálna poisťovňa. Rozzúrený dav dôchodcov sa bude snažiť ukľudniť usmievajúci sa Pelle rozdávaním vitamínových balíčkov s Ivermektínom, ktoré budú previazané slušivými medovými motúzmi. Pred tento dav predstúpi mnohopočetná skupina politických väzňov, ktorá sa len nedávno dostala na slobodu a odškodné za svoje utrpenie vo väzení venujú Jednote dôchodcov Slovenska, ktorá ich bude môcť použiť na zvýšenie platov v tejto organizácii. Radosť, ktorá zavládne u 83,2% ľudí z Poľných súdov zriadených v NR SR, naštartuje Slovensko ku krajším zajtrajškom a odbremení ich z utrpenia zúčastniť sa referenda.

Róbert Fico sa preto môže kľudne venovať ceste na východne Slovensko, vlastne tam ani nemusí ísť, lebo tam aj tak podľa neho nič nie je. Šťastnú cestu pán Fico!