Aj prezidentka Čaputová háji len záujmy Progresívneho Slovenska?

Bývalý poslanec Za ľudí pán Valášek, sa v týchto dňoch rozhodol, že vstúpi do Progresívneho Slovenska a v parlamente bude hájiť záujmy tejto strany.

Môžeme len tušiť, či tento poslanec nebol pred týmto krokom na krátkom, ale o to intenzívnejšom školení u tajného vedca špecializovaného sa na charakter politikov, kde ho vyškolili prečo a načo treba vstúpiť do politiky. Vedec na charaktery Béla Bugár poslancovi stručne vysvetlil, že ľudia sú potrební, len pred voľbami a v ďalšom politickom živote sa netreba s ľuďmi zaoberať. Béla ďalej pánovi poslancovi vysvetľoval, že ľudia sú väčšinou zlí, stále od politikov niečo chcú, vyžadujú od nich zlepšenie života, ale keď chce niečo pre seba dosiahnuť, musí sa s ľuďmi zaoberať len na oko a o to viacej sa zaoberať vlastným prospechom. Pán Valášek si rady pána Bélu vzal k srdcu, ľudí zavčas hodil za hlavu a hor sa do Progresívneho Slovenska, v ktorom videl, že sa mu to oplatí, so straníckou knižkou vo vrecku nebude musieť myslieť na to, že niekedy do parlamentu išiel za ľudí. Béla Bugár si za svoje činy, ktorými vábi do strany progresivcov ďalších nádejných adeptov blahobytného života, sa iste dočká z prezidentského paláca zadosťučinenia a možno poštár mu prinesie ďakovný list, miesta na zárezy v svojom charakterovom opasku má dosť. Prezidentka Čaputová akoby tiež členka Progresívneho Slovenska sa zavčasu pobrala za svojimi ovečkami do ŠUKL, aby sa im za prácu pre stranu poďakovala a pri tom šibalsky zažmurkala na pani riaditeľku. Pani prezidentka sa ústavu, ktorý je plný vedcov tiež srdečne poďakovala a vyslovila pohoršenie nad urážkami, ktoré zazneli na ich adresu z úst pána Matoviča, ktoré počuli len oni. Celý humbuk okolo Sputnika je dobrý aj na to, aby sa verejnosť presvedčila na akom neskutočnom byrokratickom princípe funguje naša krajina, koľko je štátnych úradov, ktoré nie raz vedú nekompetentní ľudia a sú dobre len na to, aby zamestnávali za štátne kopu straníckych kamarátov, ktorí svoje funkcie zneužívajú aj na to, aby šikanovali a znepríjemňovali život nezmyselnými zákonmi a vyhláškami nie len občanom, ale aj podnikateľom.

Je preto na počudovanie, že prezidentka Čaputová príjme na rokovanie jedného z hlavných architektov budovania takého štátu pána Pellegriniho a hneď uteká s vejárom pofúkať jednej takej inštitúcii.