Kto chce kam, pomôžme mu tam!!

Ani pes Falko z filmu Nekonečný príbeh by sa nedokázal vysomáriť z toho, ako sa rieši vládna kríza, ktorá by za normálnych okolnosti vôbec nemala byť,

keby sa dvaja kohúti dokázali správať kultivovane a nie ako kohúti, ktorí sa pernamentne pripravujú na súboj kohútov niekde v Bankoku. Tí, ktorí sa niekedy pasovali do pozície urazených a boli ochotní z koaličného manželstva odísť len s trenírkami, tak dnes chcú nie len trenírky, ale aj celú skriňu. Keby títo povadení koaliční manželia vedeli, ako nám idú so svojimi nezmyselnými hádkami na nervy, tak v živote sa nebudú hádať na verejnosti, ale vybavia si to a udobria sa, ako to robí drvivá väčšina manželstiev, buď v kuchyni, alebo v posteli. Všimnime si, ako tie požiadavky prezentujú médiá s prezidentkou. Včera večer Matovič jasne hovorí, že OĽANO súhlasí s Kolíkovou a Šeligom, tak prezidentka to prezentuje, ako nová podmienka.

Jeden z najlepších československých podnikateľov v dejinách, pán Baťa sa medzivojnovom období dozvedel, že v jeho fabrikách sa medzi robotníkmi povráva, že keď vyrábajú milióny topánok, tak o chvíľu nebudú mať topánky komu predávať. Tomáš Baťa túto informáciu vyhodnotil tak, že to by mohol byť dôvod na úpadok pracovnej morálky, ktorá by mohla súvisieť aj s rodinným životom robotníkov. Nechal preto natočiť film, ktorý premietal svojim zamestnancom, bol to príbeh o bosých nohách z celého sveta, ktoré bolo potrebné obuť.

Poučia sa z tohto Baťovho príbehu aj naši kohúti?