Riško, komu ešte chceš podržať balónik??

Niet lepšej školy života, ako môcť sledovať blbca vo vedúcej funkcii. Potom totiž jasne vidíte, ako sa veci nemajú robiť.

Chápali by sme Riška a jeho dámsky klub, keby vo vládnutí vznikol hodnotový problém, keby sa koaliční partneri medzi sebou ruvali a každý by presadzoval ešte lepšie nápady, ako zlepšiť život v pandémii i po nej. Žiaľ sme svedkami súboja nie nápadov, ale súbojom dvoch kohútov, ktorý z nich je väčší. Voľby dali možnosť byť väčším kohútom Igorovi a aj keď Riško hovorí, že mu to nedáva právo si myslieť, že jeho názor je najlepší, ale ani nikde nie je napísane, že to právo si myslieť, že je najmúdrejší má menší kohút. Ale povyšovať hodnoty, pre ktoré ich volili ľudia, nad osobné ego, je dobre len na to, aby sa Riško so svojim ansámblom vyobliekal do zelenomodrého skafandra, rozkrok si upravil onucami a vybral sa na púť po jarmokoch, naparoval sa a fúkal balóniky a ako atrakcia programu by slúžila scéna so spúšťaním dámskych nohavičiek. Samozrejme, že nikto z obecenstva by nemohol vykrikovať, že kráľ je nahý, alebo iné oplzlosti, lebo Riško sa svojim ansámblom urazí a odcestuje na iný jarmok. Tak nejako vyzerá aj súčasný nárek Riška, že ho Igor nazval idiotom. Zo správania a povyšovania svojho ega nad všetko ostatné, je už teraz zrejme, že napriek svojim vyhláseniam, je najvyšším záujmom Riška povaliť vládu, je preto oslovenie idiot slabé, ako čaj. Za idiotov nás možno považuje Riško, že nevidíme nič za jeho dovolenkou v Dubaji, po ktorej začal erdžať ako plnokrvný arabský kôň. V tomto jeho erdžaní našiel výdatných pomocníkov v členoch hlasného Smeru, ale najmä v slovenských médiách, ktoré systematicky prinášali polienka na hranicu, kde sa chystajú upáliť Matoviča.

Podľa všetkého škrtnúť zápalkou je pripravená prezidentka Čaputová, ktorá svojim posledným starostlivo napísaným a prečítaným vyhlásením ohúrila najmä chudobnú časť Slovákov, aby sa potom ladným krokom vzdialila.