Slovensko plače, nárek R. Fica a Slovenská arabská Strana vo vláde!!!

Národ pod Tatrami, ktorému Boh nadelil neskutočnú krásnu krajinu nie je schopný si vybrať z množstva krásnych a čistých ľudí, ktorými oplývame, pár čestných, charakterných jedincov,

ktorí by túto krásnu krajinu spravovali k prospechu všetkých. Čím sme urazili toho Najvyššieho, že nám nie je dopriate také šťastie? Že urážame nie len toho Najvyššieho, ale najmä vlastnú hrdosť nech poslúži ako príklad nárek R. Fica za uväznením riaditeľa SIS. Krokodílie slzy sa rinú po tvári R. Fica, keď hovorí, ako tým utrpelo Slovensko, ako stráca resumé po okolitom svete, keď sme uväznili toho, ktorý mal v štátnom záujme vlastne uplácať informácie. Žasneme nad tým, že to z úst vypúšťa človek, ktorého nominanti vo veľkom zahrievajú žalárske postele. Aké resumé vo svete máme, keď tí, ktorí mali spravodlivo súdiť sa nechávali kúpiť a písať rozsudky podľa želania kupujúceho si rozsudok, aké resumé sme vysielali do sveta, keď policajné špičky rozvážajúce sa v autách s nápisom - Pomáhať a chrániť - sa zúčastňovali rabovačiek, že na Sicílii blednú závisťou, aké resumé vysielali do sveta politici skrývajúci sa za sociálnym štátom, ktorí svojim spravovaním zdravotníctva našimi ľuďmi predbehli pandémiu v počte mŕtvych.

Slovensko plače nad svojou vlastnou bezmocnosťou a keď sa nezmení, tak budeme musieť naučiť plakať aj svoje deti. Zmeníme sa niekedy?