Riško podržíš Pellegrinimu - balónik??!

Blb je nezničiteľný, spredu aj zozadu sa číta rovnako – je jeden z mnohých trefných výrokov Jána Wericha. Podľa Wericha to vyzerá, že blb je dokonalý tvor.

Pán dokonalý familiárne ho volajme Riško, ktorý svoju nezničiteľnosť dokazuje nie len tým, že je ochotný prevziať riadenie všetkých ministerstiev, ale obávame sa, že tajne pokukuje aj po riadení kozmickej lode, ako kozmonaut. Dovolenka v raji zvanom Dubaj, mala pre Riška blahodarné účinky, keď pospolitý ľud Slovenska sa pred Vianocami mordoval s Covidom a mal starosti, ako prežije Vianoce, tak pán Riško počúval vlnenie mora a možno aj rady, ako zatočiť s Matovičom, aby to vyznelo, že on za nič nemôže. Testy kupoval tak, že to nevyzeralo ako kupovanie, ale ako keby sám prilieval olej do ohňa a ešte viac znevážil premiéra. Média spolu s pani prezidentkou, opozíciou i koaličnými partnermi postupnými krokmi vytvárali z Matoviča príšeru, ktorú znenávidel celý národ, aby sa tak ľahšie otvorila cesta niekomu poslušnému nahor. Nehanebne k tomu využívali aj obete pandémie, ktoré žiaľ v danej situácii v akej sa nachádza naše zdravotníctvo, vedel by ťažko niekto čarovným prútikom ovplyvniť. Túžba niektorých politikov po moci je bezhraničná, preto sa prostriedky k nej nezastavia pred ničím. Žaláre sú plné politických väzňov, ktorí sú ochotní pustiť žilou na to, aby si ťažko zarobené peniaze mohli znovu slobodne užívať. Riškov charakter a jeho skúsenosti s povaľovaním vlastnej vlády, mal za následok, že práve on sa stane ich Trojským koňom. Že je to kôň nám už párkrát dokázal, preto ho presvedčili, že môže byť aj ten Trojský. Môžeme si preto všimnúť, že kým Matovič je médiami opľúvaný, niekedy aj právom, tak, že neostane na ňom suchá nitka, Riško pláve v mediálnych vodách v suchých trenírkach. Nie sme zástancami premiéra, ale hybridnú vojnu, ktorú vytiahol minister zahraničných vecí pán Korčok proti Sputniku, pokladáme za riadne pritiahnuté za vlasy. Politické strany, ako napríklad Progresívne Slovensko, či Hlas - SD sa na nenávisti, ktorá panuje na Slovensku voči Matovičovi, len priživujú v nádeji, že to im zabezpečí v budúcnosti vlastný blahobyt. Je nám ľúto pani Veroniky, že si znovu obula kopačky, ktorými už raz odkopla Matoviča, aby kopala nie len do neho, ale aj Sputnika. A nakoniec je nám aj veľmi ľúto Slovenska, že stále nenašlo medzi svojimi občanmi takých politikov, ktorí by zaradili záujmy krajiny nad svoj vlastný záujem.

Je nám ľúto všetkých, ktorých trápi to nechutné divadlo politikov, ktorí nemajú zľutovania nad nami, že zomierame a čo žijeme nevieme, ako dlho ešte tu budeme. Nie je vám to hanba???