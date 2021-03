Mediálna poľovačka na Matoviča naberá obludné rozmery!!!

Keby aj sám Pán Boh zostúpil z nebies a bol našim premiérom, ani ten by nevyhovoval (s) prostému národu pod Tatrami.

Aj toho Najvyššieho by sme po čase možno chceli vymeniť za Lucifera. K nákupu vakcín Sputnik z Ruska sa vyjadruje kde, kto, len veľký priestor v médiách dostávajú najmä tí, ktorí ruskú vakcínu odmietajú a navážajú sa pre ňu do Matoviča. Sme si istí, že keby premiér patril medzi obľúbencov médií, dal svätý pokoj kšeftom a kšeftárom, bol by v nich vykresľovaný, ako jeden z najlepších premiérov v histórii Slovenska. Hystéria s názvom Sputnik je aj obrazom neschopnosti byrokratického a korupčného systému sídliaceho v Bruseli, ktorý nedokázal pre občanov EU zabezpečiť dostatočné množstvo vakcín, preto predstavitelia mnohých krajín musia chodiť s prosíkom po svete, aby zabezpečili pre svojich občanov ochranu pred Covidom. Je už dávnejšie známe, že kšeftári vo svojom záujme venovali našim médiám a vybraným redaktorom tučné prasiatka na vymastenie svojich mediálnych gágorov s cieľom vyvolať pád vlády. Stačí si pozrieť spravodajský kanál TA3 a jeho redaktora, ako sa snaží manipulovať premiérova slová, skákať mu do rečí, ale na druhej strane, má iný meter a iné nároky na obľúbenca Fica, pred ktorým je v predklone a čaká na Pellegriniho, aby mu vo všetkom vyhovel.

Ktovie, či poľovačka na Matoviča, ktorá zaznieva zo slovenských médií, prinesie kšetárom želaný efekt. Uvidíme.