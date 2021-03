Slovensko má prezidentku, žiaľ nie štátničku!!!

V blahej pamäti ex-prezident Gašparovič bol známy nie len tým, že si plietol hokerlík s nokerlíkom, ale aj tým, že sa cítil byť, akoby člen SMER-SD, čo do bodky aj plnil.

Prezidentka Čaputová sa rozhodla, že keď to bolo dobré pánovi Gašparovičovi, tak prečo nepokračovať v milej tradícii slovíčka ako keby, ktorá umožňuje sa tváriť nadstranícky, ale zároveň ostať poslušným vlastnej strane. Progresívne Slovensko dodnes nevie stráviť neúspech vo voľbách a hľadá ho všade, len nie u seba, napr. vyjadreniami pána Trubana o drogách, či o robotníkoch, ktorí sú pre túto stranu, len roboši. Prezidentka je pobúrená počtom zomierajúcich na Covid a vidí v ňom zodpovedného ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Zrejme má informácie, že pán Krajčí chodí preoblečený v dlhom koženom kabáte s veľkými vreckami, z ktorých nenápadne medzi ľudí vyhadzuje koronavírus. Tanec, ktorý spolu s opozíciou tancuje na obetiach pandémie je aj dehonestujúcim vo vzťahu k tisícom obetavých zdravotníkov, ktorí obetavo zachraňujú v nemocniciach životy chorých pacientov. Ak prezidentka hodnotí iných, že nepoznajú reálny život okolo nás, ako ona sama vie, ako to v skutočnosti funguje v nemocniciach, že koľko a za koľko drú lekári, sestričky a personál v nemocniciach? Ak sa tvári, že to vie, tak je tu aj legitímna otázka od nás, že aký diel práce si prisvojuje ona v boji s pandémiou, najmä ak je podľa Ústavy vrchnou veliteľkou ozbrojených síl, aké pokyny a rozkazy odišli z paláca smerom k armáde? Ak má niesť zodpovednosť minister Krajčí, tak výzva na vyvodenie politickej zodpovednosti by mala hlasno zaznieť aj k osobám bývalých ministrov Drucker, Raši a Pelleginy, ktorí majú nemalú zásluhu na súčasnom stave v nemocniciach. Lebo súčasná staršia generácia, ktorej sa Covid najviac dotýka, prežila sociálny raj v zdravotnom stave takom, že ich vírus kosí v tisícoch. Nezastávame sa ministra Krajčího, ale musíme sa zastať tisícov zdravotníkov, ktorí obetavo slúžia a nasadzujú svoje vlastné životy, robia všetko možné i nemožné na záchranu našich životov.

Zvykne sa hovoriť, že toho koňa najviac bijú, ktorý najviac ťahá. Toto si naši zdravotníci nezaslúžia, ani od pani prezidentky!