Prezidentka Z. Čaputová rokuje aj so zločincami???

Keď sa Z. Čaputová stala prezidentkou, tak pre stranu SMER-SD, ktorej pevnou súčasťou bol aj pán Pellegrini, bola iba pani zo smetiska, tak sa vyjadrovali preto, že voľby prehral ich nominant.

Už vtedy sme mnohí tušili, že politická strana SMER a jej nominanti sa vo veľkom priživovali na lukratívnych štátnych zákazkách a v nebývalej miere sa zúčastňovali aj na cynickom rabovaní nášho zdravotníckeho systému, ktorý teraz do naha vyzliekla pandémia. Prečo sme na prvom mieste na svete v počte umierajúcich na Covid 19? Dlhoročné rabovanie nominantov SMERU-SD sa teraz odkrýva nie len v zdravotníctve, ale všade tam, kde boli lukratívne kšefty so štátom. Vrcholní predstavitelia tohto podivuhodného zoskupenia sa teraz tvária, ako kandidáti na udelenie svätožiary a nie ako zodpovední politici. Kto, ak nie zločinci mohli beztrestne rabovať na tých, ktorí boli najviac bezmocní a vinou nedostatočnej zdravotnej starostlivosti zomierali po tisícoch, kto, ak nie zločinci vyplienili nemocnice od lekárov a sestričiek, kto, ak nie zločinci nechutne zarábali na drahých liekoch, ktoré si následne chudobní starkí nemohli kupovať v potrebných množstvách, kto, ak nie zločinci nakupovali predražené vybavenie nemocníc, kto, ak nie zločinci nastrkali do verejných funkcií nášho človeka, ktorý sa zaoberal holením štátnych zákaziek a s miliónovými tringeltami sa delil, ak nie, bol rýchlo vymenený? Že to boli zločinci, tak o tom svedčia nielen kajúcnici, ale aj vrátenie peňazí pochádzajúcich z tringeltov. Ale koľko tých peňazí nenávratne zmizlo, aby potom chýbali nie len v nemocniciach, ale doslova všade?! Životná úroveň idúca ruka v ruke s kultúrou národa je dôsledkom toho, že nie len nedostupnosť kvalitných liekov i potravín, ale ani najlepšie protiepidemické opatrenia sveta, by so správaním Slovákov neurobili občanov, ktorým záleží na sebe i krajine.

Posledné udalosti, keď do prezidentského paláca na rokovanie vkročil Ficov parlamentár navodzujú otázku, či sa pani prezidentka, akoby členka Progresívneho Slovenska, nechce zapáčiť mediálne oslavovanému Smerohlasu.

Ich vzájomný tanec na umierajúcich obetí pandémie, zahalený rúškom tajomstvá, má zrejme svoje vlastné dôvody na to, že na tento tanec pani prezidentka prikývla.