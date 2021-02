Kajetán ostaň si radšej tam, lebo vonku sa aj samo-strieľa!!!

Zákony mafie, ktoré sa vyvíjali už stáročia, fungujú neomylne dodnes. Jedným zo základných pilierov zákonov bol, že najlepší svedok, ktorý porušil zákon omerty, bol mŕtvy svedok.

Takýto svedok umožňoval ďalšie fungovanie mafie a mafiáni sa mohli stať ctihodnými občanmi. Aj do systému, ktorý vládol na Slovensku sa pomaly, ale isto vkradlo slovo mafia. Biele goliere, ktoré sa k moci dostali cez voľby, mali za sebou podplatené média, ktoré ich vykresľovali ako občanov, ktorí majú veľký záujem na prosperite krajiny. Nehovoríme, že to nerobili všetky doterajšie vlády, ale takmer k dokonalosti ich doviedol systém fungujúci posledných pár rokov. Mali po ruke súdny systém, svojich prokurátorov, vyšetrovateľov a k tomu bohabojný slovenský národ, masírovaný médiami, že žijú v spravodlivom, sociálnom štáte. Žiaľ tento systém mal ďaleko od sociálneho, lebo majetok nás všetkých si privlastnila úzka skupina vyvolených a tí mohli právom hovoriť, že zažívajú sociálny raj. Tento raj fungoval tak, že ďalšia skupina ľudí sa starala o to, aby lukratívne kšefty so štátom robila vopred vybraná skupina, ktorá bola ochotná sa podieľať na delení lupu z predražených zákaziek, ktoré v niektorých prípadoch boli násobne vyššie, ako reálna hodnota. Takto ošklbaný štát mohol len ťažko priniesť očakávania ľudí na lepší a spravodlivejší život. Podplatení sudcovia, prokurátori, policajti mali za úlohu strážiť pokoj nášho človeka a veľkými metlami všetky kauzy zametať pod koberec. Občania sa mohli aj rozdrapiť, štát svoju doktrínu nášho človeka spoľahlivo ochraňoval. Keď sme si všetci mohli pozrieť v televízii video z kancelárie generálneho prokurátora s ministrom sociálnej vlády Počiatkom, tak mnohí sa chytali za hlavu, ako ľahko sa z pozície ministra dali zarobiť stámilióny. Vtedy sme zistili, že nám nevládli politici, ktorí sa nám zaliečali vozením zadarmo v rozheganých vagónoch, ale len obyčajní holiči, ktorí holili nie len Slovensko, ale sa holili aj navzájom. Samozrejme, že si vzájomne neholili brady a neholili sa žiletkami Astra a Barbusom, ale boli to stámilióny, ktoré končili na ich účtoch nielen doma, ale po celom svete. Je smutné, že keď sme o tom všetci vedeli, ako kradnú politici, sme sa neozvali ani vtedy, keď našim deťom prihodili pár centov, alebo našim rodičom pár eur. Po dnešných zisteniach je nad Slnko jasnejšie, že slovenská odnož bielych golierov fungovala oveľa lepšie, ako ich učitelia zo Sicílie.

Je preto záhadou, že prezidentka Čaputová prijala jedného z vrcholných predstaviteľov budovania tohto zločineckého systému, Pellegriniho a napriek tomu, že mnoho ráz volala po transparentnosti politiky, tak sa verejnosti nepochválili, o čom rokovali. Prečo asi???