Ofenzíva prezidentky, SBS- kárskeho docenta a operetkára proti vláde!!

Média idú prezidentke, pánom zo Smerohlasu a všetkým ďalším po ruke, keď tí kujú pikle proti vláde.

Všetci sú zhrození z toho, čo s nami vyvádza Covid 19, je to veľmi smutné, len sa zabúda na to, že svoj podiel majú aj tí, ktorí teraz vykrikujú. Média sú zhovievavé k prezidentke, ktorá zvyčajne predstupuje na verejnosti s napísaným papierom, ktorého text má na starosti celá horda poradcov. Sú to zväčša ľúbivé frázy, ktoré ani teraz neprinášajú žiadne konkrétne kroky, na zamedzenie epidémie. Keď prezidentka hovorí o legitímnych otázkach, tak aj občania majú právo dávať hlave štátu legitímne otázky. Pri prvom veľkom testovaní sa pani prezidentka chcela zapáčiť všetkým, ktorí boli proti testovaniu a namiesto povzbudivých slov pre občanov bol to prejav plný pesimizmu. Odpoveďou bolo 3 600 000 ľudí, ktorí sa zomkli, mysliac si, že to robia pre dobro svoje i celej krajiny. Iste si mnohí spomenú na mobilnú aplikáciu, ktorá mala sledovať pohyb občanov prichádzajúcich na Slovensko a aj tých, ktorí mali dodržiavať karanténu. Smerohlas i pani prezidentka vytiahli proti tejto aplikácii zbrane najväčšieho kalibru, vrátane Ústavného súdu, aby sa taká aplikácia dostala do života. Dnes vidíme, že aplikácia by bola na prospech v boji proti pandémii. Slovenský národ je už raz taký, dá sa ľahko oklamať, za výdatnej pomoci skorumpovaných médií až tak, že je schopný voliť aj tých, ktorý ho najviac okradli, preto sú voľby u nás nie za hodnoty, ale za to, komu je dopriaty najväčší mediálny priestor. Preto aj teraz môžu v médiách najviac kvákať tí, ktorí za normálnych okolnosti, by do médií nemali byť vôbec pustení. Teraz sa preto rozhodli tancovať na hroboch obeti pandémie, aby sa čím skôr mohli vrátiť ku svojim korytám a vyslobodiť politických väzňov. Vôbec si nemyslíme, že za všetko je zodpovedná vláda, najväčší podiel viny za pandémiu nesieme my občania, ktorí ignorujeme opatrenia odborníkov, sme bezcitní k svojmu okoliu, kašleme na locdowny, zákaz vychádzania je pre nás len na papieri, roznášame vírus medzi sebou, lebo veríme, že je to len chripôčka, vidíme sa z opatrení vysmievať najmä tých, ktorí cez svojich trolov šíria po sociálnych sieťach rôzne statusy o našich ľudských právach, revú na námestiach rúška dole, chceme slobodu na Dušičky, Vianoce, chceme lyžovať, dovolenkovať, plesať, cvičiť, večerať, piť.

Mnohým je to jedno dovtedy, kým sa to nezačne dotýkať ich samých, alebo blízkych. Vtedy začnú vyrevovať ako besné psy!

Karma je zdarma – vyslovil sa pán Pellegrini, ale to platí aj pre vás všetkých!