Fico- Pellegrini, vy nemáte podiel na úmrtnosti Covid 19??

Štatistiky vo všeobecnosti majú v sebe veľa dát a stačí si len vybrať tú, ktorá sa najviac hodí a vo vhodnej chvíli ju použiť.

Korona ničí život okolo nás, ale má aj svojich víťazov, ktorými sú smerohlasní vagabundi, tváriaci sa, že za ich vládnutia by sa štatistiky úmrtnosti na Covid 19 nenapĺňali. Je fakt, že za úroveň nášho zdravotníctva nesú zodpovednosť všetky doterajšie vlády, ale najväčší podiel majú tí, ktorí tu od roku 2006 drancujú zdravotníctvo až tak, že sa nedokážeme vinou úrovne nášho zdravotníctva popasovať s pandémiou tak, ako mnohé iné krajiny. Vieme veľmi dobre komu najviac prospelo zdravotníctvo, vieme na milión percent, že to nebol pacient. Ten sa stal za tie roky hračkou tých, ktorí ťahali za nitky. Celý systém nefungoval podľa Hippokratovej prísahy, ale stal sa eldorádom rôznych cynických darebákov, ktorí bohatli, kým iní, a boli ich tisíce, zomierali. Fico s Pellegrinim chodili po Slovensku, rečnili pred tabuľami, vytvárali zaostalé regióny, ktoré tu i tam navštevovali a porozhadzovali po nich ohlodané kosti, vozili niektorých dôchodcov zadarmo vo vlakoch k lekárovi, aby si zadarmo lístky, potom zaplatili drahými liekmi a aby ešte viac mali prázdne vrecká. Tisíce našich starkých v tom ich sociálnom raji zomierali tak, že im nemal kto podať pohár vody, lebo tisíce sestričiek, lekárov odišli mimo Slovensko. Zdravotný systém na Slovensku trpel nie len tým, že z neho odišlo mnoho múdrych ľudí, ale do zodpovedných funkcií smerohlasní darebáci nastrkali ľudí, kde prioritná podmienka bola stranícka legitimácia a nie zlepšenie liečebného procesu. Napriek miliardovým investíciám a odpúšťaním miliónov bol celé roky v zdravotníctve nedostatok peňazí, trpel nie len pacient, ale aj budovy a vybavenie mnohých nemocníc, len preto, že ľudia so straníckymi legitimáciami tam boli dosadení preto, aby slúžili mocipánom, aby v systéme mohli bačovať a bohatnúť tety Anky, ujovia Paľovia, Pažinkovci, Sabolovci a mnoho ďalších darebákov. Dôsledky tohto systému pociťujeme najmä dnes, keď realita úrovne nášho zdravotníctva plní predovšetkým krematória a nie počet vyliečených pacientov.

Títo sociálni zločinci sa dnes nehanbia vykrikovať a sebachváliť, majú strach z kruhu, ktorý sa pomaly zatvára, priživujú sa na covide a hania kde koho, len nie seba!!! Fuj!!!