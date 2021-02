By sa nám žiadalo povedať riadne nahlas všetkým, ktorí sa zaslúžili o stav Slovenska! Nemáme toho dosť,

že sa mnohí musíme trápiť s koronavírusom, mnohí sa húfne poberáme na druhý svet, sme konfrontovaní so zdeciminovaným zdravotníctvom, spravodlivosťou, políciou, poľnohospodárstvom a so všetkým možnými úradmi. Máme na krku ešte aj automat, z ktorého sa nevieme veľa ráz vysomáriť. Mnohí sa snažíme porozumieť vláde, nerozumieme dámam z koalície, ale akoby toho nebolo všetkého dosť, tak musíme skoro dennodenne byť svedkami tlačových besied tých politikov, ktorí majú najviac masla na hlave. Je viac ako smutné, že ich táranie má výdatných pomocníkov v médiách, ktoré sa s objektívnosťou stretli tak dávno, že sa ani nepamätajú, čo to vlastne je. Je až tragikomické, keď počujeme výlevy R. Fica, ako vyzýva ministra Mičovského, aby išiel do lesa, a že nie tak sa riadi poľnohospodárstvo. Mal zrejme na mysli úspešné pôsobenie poľnogrófky zo Zemplína, oblečenej v slušivej uniforme SMERU-SD, ako sa zadumane prechádza po asfalte a múdro rozmýšľa, čo by sa na ňom dalo pestovať. Ja známe, že čo sa týka pestovania na asfalte, tak táto poľnogrófka prekonala aj samotného Mičurina. A to skromne pomlčíme o farmárovi Vadalovi! O jeho prednostiach by najlepšie porozprávala najlepšia štátna radkyňa v histórii Slovenska! To by bolo počúvania!

Do psej matere so všetkými darebákmi, ktorí sa snažia len o svoje vlastné egá a kašlú na Slovensko!