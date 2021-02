SAS ako Most – Híd a Sulík charakterný ako Bugár???

Pamätáte sa, ako sa Bugár krútil, keď sa ho pýtali na stretnutie s Kočnerom na Maldivách? Pamätáte sa, ako sa Bugár krútil, keď sa ho pýtali na stretnutie s Kočnerom na Maldivách?

Nedávna dovolenka Sulíka v Dubaji, kde ako je známe zvykne naberať sily slovenská politická špička, ktovie či tam nedošlo k podobnému stretnutiu opozično – koaličných špičiek. Sulík sa trebárs mohol stretnúť aj so samotným šéfom, alebo jeho emisárom, lebo ten sa chválil, že okrem Dominikánskej republiky navštívil aj viaceré krajiny. Že to tak mohlo byť nám potvrdzuje aj súčasná situácia, keď sa Sulík začína správať ako rodený kôň a ako keby začal plniť želania z Dubaja. Veľa vecí nasvedčuje tomu, že jeho úloha je rozbiť terajšiu vládu a tak umožniť návrat Smerohlasu a oslobodiť politických väzňov. Máme ďaleko od toho, aby sme velebili nejakého slovenského politika. Sulíkov nákup testov by určite lepšie zvládol aj trocha školovaný kôň, ktorému by nebolo treba písomne cele týždne vysvetľovať, čo má kúpiť, ale bol by sa išiel spýtať na úrad odkiaľ požiadavka vyšla a za 10 minút by bol vybavený. Zrejme vedel čo robí a čo ho v ďalekom Dubaji okrem tepla čakalo. Iste sa mu zapáčili cvičené opičky od Kočnera, tak aj on sa rozhodol, že si také zadováži. V SaS-ke sa mu ich núkalo určite viac, ale jeho predvídavosť nakoniec vybrala osvedčené kádre v podobe poslankyne, ktorá okrem spadnutých nohavičiek sa rada na verejnosti ukazuje v rúšku podobného strihu. Tieto dve poslankyne majú podobný problém ako pán Sulík, namiesto osobného stretnutia a vysvetlenia, radšej trúbia na verejnosti ostošesť, aby ich bolo počuť aj v Hlase. Prvoradým záujmom každého z koalície by malo byť plnenie Programového vyhlásenia vlády a až potom vlastné, alebo i naše záujmy. Protistrana si za roky svojho vládnutia nahonobila viac ako dosť, preto si mohli kúpiť slovenské média i novinárov na to, aby ľudí z vlády, ktorí im nechcú ísť po ruke, pred verejnosťou vykresľovali ako neschopných hlupákov. Nemusíme ísť do ďalekej histórie, stačí si napríklad prečítať nedávny oslavný článok v denníku Plus 1 deň o odvolanom profesorovi z VÚSCH Košice, či včerajšie večerné správy na JOJke, kde dostali priestor len opičky zo SASky.

Bugárov charakter, keď zradil svojich voličov, urobilo z Mostu-Híd mini straníčku, ktorá môže mať pokračovateľa v SAS. Slovenský národ nemá rad zradcov!!!!