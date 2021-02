Udelí kráľovná Anglicka riaditeľovi VÚSCH Košice za záchranu tisícov Košičanov titul Sir??

Kráľovná titul Sir udeľuje len významným a čestným ľuďom, ktorí sa pričinili svojim životom o ľudský postoj k svojim blížnym.

Jedným takým bol aj Sir Nicholas Winton, ktorý v roku 1939 zachránil 669 československých detí. Podľa primátora Košíc pána Poláčeka odvolaný riaditeľ VÚSCH Košice pán Sabol zachránil tisíce život len z Košíc. Škoda, že neexistuje zoznam týchto ľudí, či ešte vôbec žijú a akým spôsobom ich náš hrdina z VÚSCH zachránil. Čo sa ale pošuškáva po chodbách ústavu, tak okrem zachraňovania Košičanov sa pán riaditeľ venoval aj športovým aktivitám a je len na škodu Košičanov, že nedokázal zachrániť basketbalový klub, ale po pár rokoch (nebolo ich veľa) pustil k vode. Medzi jeho športové záľuby patrilo aj navštevovanie zápasov v Barcelone, či inde, kam sa zo svojimi kamošmi nechával voziť súkromným lietadlom. Na prestížny Turnaj majstrov v Londýne chodil radšej preoblečený za arabského obchodníka, lebo by to bolo nemiestne sa medzi prominentmi sveta ukazovať, ako riaditeľ ústavu z chudobného Slovenska z ešte chudobnejších nemocníc , kde sa pacienti liečia v plesnivých priestoroch so stravou, nad ktorou krútia hlavami a hovoria do psej matere. Salónik Krčmy letná v Košiciach slúžil presne na tie isté účely ako piate, či šieste poschodie hotela v Bratislave a to, ako najlepšie profitovať na štáte. Salónik v krčme bol vybavený tými najlahodnejšími koňakmi a šampusmi sveta a cigarami za jeden kus drahšími, ako bol mesačný dôchodok priemerného Slováka. V tomto salóniku bol nie raz hosťom aj premiér R. Fico a len sa môžeme domnievať, čo všetko sa tam za prítomnosti aj ďalších smerákov nebohý Paška, Raši, Žiga a Sabol riešilo. Je záhadou, že týmto najsociálnejším politikom sveta nevadilo okázalé bohatstvo a život nie len pána Sabola, ale aj ich vlastné, ale vadila im stužka za pár centov kvetinárky z Prešova. Táto silná sociálna reťaz, ktorou bola táto sociálna čvarga pospájaná v súčasnosti dostáva riadne trhliny a ešte uvidíme koľkí a koľko stámiliónov z našich peňazí putovalo do sociálnych gágorov. Bývalý minister zdravotníctva Zajac sa ozval na ochranu pána riaditeľa, treba si však všimnúť, aký mal na tom záujem. Iste to nebude len osoba, ale za všetkým treba hľadať peniaze. Čas ukáže, ako to v skutočnosti aj s pánom Zajacom bolo. Pán riaditeľ a jeho suverénne kraľovanie v ústave malo za následok, že kardiológovia, ktorí odmietli servilne slúžiť systému, ktorý pán riaditeľ nastolil radšej z ústavu odišli, alebo boli vyhodení. Dúfajme, že mnohí sa do tohto ústavu vrátia a budú liečiť.

Zodpovedné orgány by si mali riadne posvietiť na kraľovanie pána riaditeľa Sabola, kto a prečo dovoľoval zo zdravotného poistenia niekomu sa správať ako mocipán.