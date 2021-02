Neberte nám princeznú! – riaditeľa VÚSCH Košice!

VÚSCH Košice sa na podnet niektorých zamestnancov zahalil do čierneho súkna.Samozvaný kráľ tohto medicínskeho ústavu,

ktorý mu kraľoval niekoľko rokov, sa musel zo stolca porúčať. Tento akt vyvolal u niektorých zamestnancov obrovský smútok, ako keby nám z okien ústavu chceli odkázať, že pán Sabol bol ten najlepší riaditeľ a nie je pravda, že naše zdravotníctvo bolo cynický rozkrádane. Pán Sabol neodchádza z funkcie s prázdnymi rukami a všetko čo má si zarobil vlastnou hlavou. Patril medzi hrdých budovateľov sociálneho štátu, pri budovaní mu pomáhali najlepší sociálni demokrati na čele s jedným z najväčších znalcov zdravotníctva nebohým P. Paškom, R. Rašim, Z. Trebuľom a inými. Výhody takého budovania pocítil aj na vlastnej koži, keď mohol dovolenkovať v najfajnejších destináciách zemegule, okúsiť mäkkosť postelí mnohohviezdičkových hotelov a aby sa na cestách nenudil, tak si bral vždy so sebou nejakú konkubínu. Venoval sa skupovaniu nehnuteľnosti nie len doma, ale i vo svete. Ak by sa aj čokoľvek s jeho aktivitami prevalilo, nebol to cez kamošov z polície, prokuratúry problém zamiesť pod koberec a pre istotu tu boli vždy pripravení tí praví sudcovia. Nevidíme v jeho, aj keď dočasnému nástupcovi človeka, ktorý by bol vhodný na túto funkciu a to len vtedy, keby sa pacientom montovali oceľové srdcia.

Srdcervúci nárek podporovateľov odchádzajúceho riaditeľa má v sebe aj racionálne jadro. Aké, to vedia najlepšie ľudia spoza múrov medicínskeho ústavu.