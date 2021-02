Otvorí SMER a Hlas – SD uránové bane pre politických väzňov??

Raketový nárast politických väzňov na Slovensku nenechal chladných vrcholných predstaviteľov niektorých politických strán.

Dojemná starostlivosť o týchto väzňov je zo strany Smerohlasu. Kto môže mať väčší záujem o politických väzňov, ak nie oni, ktorí sa roky oháňajú sociálnym štátom, kto sa vie o nich najlepšie postarať, ak nie najsociálnejšie strany pod slnkom? Predchodcovia SMERU ale aj HLASU politických väzňov neľudský mučili a ich dnešní politickí väzni sú mučení predovšetkým tým, čo bude s ich majetkami i peniazmi, ktoré si po kuratelou sociálneho štátu zarobili. Dlhé roky sa vyhrievali na slniečku svojej nedotknuteľnosti, kúpali sa nie len v mori, ale aj v prepychu a peniazoch, sociálny štát im doprial nebo už na zemi. Nehľadeli pri tom na chorých a nebrali ohľad ani na starých a deti, svojou bezočivosťou okrádali otcov i mami, prisvojovali si cudzie, len preto, aby svoje sociálne gágory mali plné. A zrazu toto! Začína ich požierať vlastná pažravosť, nenašli v sebe ani pokoru, ani charakter. Svoju pažravosť demonštrovali na mnohých prípadoch, ale aj na tých, ktorým sa zaliečali tak, že sa obliekali do baníckych montérok, aby si vzápätí plnili vrecká baníckymi peniazmi, zabalenými v alobale. Teraz, keď sú páni zo Smerohlasu v úzkych, by boli schopní na svoju záchranu vymyslieť projekt – Uránová baňa – a obetovať tých, ktorým umožnili vytvoreným systémom rabovať slovenský národ a spolu s inými novými lumpami lúpiť na Slovensku. Nalúpených peňazí majú viac ako dosť, ktoré teraz naplno využívajú, aby si nimi kúpili vybrané média a vybraných novinárov, ktorí do bodky plnia ich želania. Z Covidu si ťažkú hlavu nerobia, lebo ho považujú za dar z nebies, ktorý im má umožniť návrat k stratenej moci. Aj z cesty Pelegriniho na kabaret do Drážďan sú schopní vtĺcť, čo možno najviac a speváka Brhlíka dať do súvislosti s vtákom rovnakého mena a povedať verejnosti, že pán Pellegrini je okrem iného aj člen spolku na ochranu vtákov. Keď bude treba tak zariadia, aby prieskumné agentúry Focus a Median SK prišli s výsledkami prieskumu takými, že svetoznámy spevák Brhlík získal v ich prieskumoch popularity 91% a Peter Sagan len 9%.

Za peniaze i dom v Prahe!