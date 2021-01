Čo všetko hodinku meral Pellegrinimu krajčírsky majster???

Až dojemná starostlivosť o svoje padajúce gate p. Pelleho, ktoré má na svedomí Covid, je zrejme jeho obava opretá o chýry spoza väzenských múrov, že čo sa stane, keď niekomu spadne v sprche mydlo na zem.

Nie je to iste veselá predstava, preto sa rozhodol, že urobí rázny koniec svojim padajúcim gatiam a vzoprie sa aj vládnym nariadeniam a Sezamom si otvorí ako v rozprávke zatvorené krajčírske dvere, aby dovolil majstrovi s nožnicami ušiť gate na tú správnu mieru. No a čo, že to meranie trvalo až hodinu? Možno len trochu dlhšie hľadali krajčírsku kriedu, ktorá padla majstrovi pod stôl, alebo preto, že Pelle sa už cíti byť budúcim premiérom, ktorý musí mať šaty tip-top. Ale čo keď náhodou troška priberie? Boh ochraňuj Slovensko je obľúbené zvolanie lídrov Smerohlasu! Ale čo majú hovoriť pacienti, ktorí sa dostanú pod nôž excelentnému lekárovi pánovi Rašimu, ktorý sa nebude ponižovať a paličkami sa špárať v nosoch, ale je pripravený podľa Pellegriniho hneď operovať, napriek tomu, že už roky je mimo operačných sál. Nebudú títo pacienti, ktorí sa dostanú do rúk pána Rašiho tiež potrebovať ochranu pána Boha? V súvislosti s fungovaním štátnych orgánov môžeme vidieť, že chliev nie je zďaleka vyčistený, je plný pohrobkov Smerohlasu, ktorí ako keby dostali príkaz, aby robili len to najnutnejšie, nevyvíjali žiadnu iniciatívu, čo sa dá, aby brzdili, sabotovali, komplikovali procesy, lebo len tak sa dožijú návratu Smerohlasu.

Napriek všetkému, želáme Slovensku veľa šťastia a hlavne zdravia!