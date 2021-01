Pellegriniho HLAS volá! Ľudia pustite nás ku korytám, uvidíte, ako vám bude!

Pelleho HLAS sa čoraz viac podobá na hlas R. Fica a naučeným spôsobom sa nám zalieča, ako nám bude dobre, len ich máme pustiť ku korytu.

Covid 19 nám berie nielen slobodu, ale aj blízkych a smerohlasným banditom pomáha ťahaním medových motúzov k vytúženej ceste k vládnym stoličkám. Lebo keď vláda chce testovať kričia „nedajme sa testovať“ , keď vláda netestuje, tak oni chcú testovať a celý Covid zneužívajú na svoj politický prospech, preto sú bez seba, ak vláde niečo nevychádza a využívajú aj počasie, lebo keď je leto kričia, že je horúco a v zime, že je zima stáť občanom v rade na testy. Kričia a tancujú na Covide nie len preto, že sa chcú dostať k moci, ale dávajú aj odkaz svojim zamrežovaným banditom, aby nezačali rozprávať tak, aby aj oni im robili za mrežami spoločnosť. Tvária sa, že keď budú pri moci nájdu tisíc spôsobov, ako svojim kumpánom pomôcť na slobodu a rýchlo ich odškodniť, aby nemuseli čakať, ako dodnes čakajú na odškodnenie klienti nebankoviek. Aby sa ešte s väčšou intenzitou pustili do bačovania a dohnali zameškané. Svrbia ich nie len zadky, ale aj dlane navyknuté rokmi počítať lup, boja sa, že im zhrdzavejú čítačky peňazí, preto teraz chcú v spoločnosti navodiť dojem, že za ich vlády, by žiadna pandémia na Slovensku nebola a v súčasnosti by Slovensko žilo plesovou sezónou. Už teraz majú nachystané helikoptéry, z ktorých nám budú zhadzovať peniaze, ale aj pečené holuby. Veď za 12 rokov svojho vládnutia dokázali zdevastovať nie len zdravotníctvo, súdnictvo, ale i celú spoločnosť, v ktorej 80% ľudí žije z ruky do úst a naviac dokázali dokončiť diaľnicu z Bratislavy do Košíc v roku 2010.

Čo musíme ešte s tými darebákmi zažiť, aby sme sa spamätali?!