Je R. Fico už aj korunovaný špiceľ?

Vo všeobecnosti je špicľovanie ľudí spoločnosťou odmietané a považované za porušovanie súkromia. Ešte

nie tak dávno R. Fico penil a perlil, keď hovoril o špicľovaní pani Tomanovej, ktorá sa preslávila aj tým, ako chcela pre svojho človeka od premiéra teplé a dobre platené miestečko v Bruseli. Vtedy nazval špicľov plaziacimi sa slizkými hadmi, ktorí špicľovali okolo domu bývalej ministerky. Teraz sám používa špicľovanie na to, aby sa zaradil medzi špicľov a rúbal hlava nehlava, Zabúda pri tom, že jeho minister obrany p. Kašický, ktorý chcel obíjať cencúle za 4 miliardy SK, bol za odmenu deportovaný do Bruselu. Rúbanie R. Fica na tlačovkách sa čoraz viac podobá na bečanie žandárov z filmu , ktorí sa v pamätnej scéne dostanú z obkľúčenia svojich kolegov tak, že bečia o stošesť čím sú bližšie žandári. Louis de Funes a jeho žandári urobili svojim umením veselším celý svet.

R. Fico a jeho čoraz hlasnejšie bečanie je spôsobené tým, že žandári sú čoraz bližšie k Súmračnej, a kto vie, či sa nájdu ovce, ktoré by jeho a jeho kumpánov šťastne vyslobodili.

Pôjde Kolíkovej komisia aj na Floridu??

Komisia, ktorá bola zriadená na vyšetrovanie okolnosti smrti generála Lučanského chodí od Šavla do Pavla, aby sa dozvedela, čo najviac o živote generála. Keď už tak chodia hore dole, mohli by zájsť aj do Chorvátska, či na Floridu a aj tam sa na všeličo povypytovať.