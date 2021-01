Pellegriniho vrece zemiakov!

Vzťah p. Pellegriniho k teplomilným produktom a zemiaky k nim určite patria je známy a stali sa ešte známejšími po tom, ako sa objavilo video, keď tieto teplomilné zemiaky vyorával, či sadil.

Jeho veľký vzor a učiteľ R. Fico sa tiež niekedy chvastal, čo všetko dokážu zemiaky vo vreci, preto chce Pelle svojho učiteľa nie len dobehnúť, ale aj predbehnúť, čo sa mu aj darí. Na ich škodu to niekedy ich táranie vyzerá tak, ako keby s vrecami zemiakov boli práve oni udretí po hlave. Ich úhlavný nepriateľ Matovič teraz čelí ich trestnému oznámeniu, že má zodpovednosť za súčasnú pandémiu. Vážený pán Peter Pellegrini, ktorý ste sa vlastnou hlavou postavil vrecu zemiakov by ste mal vedieť, že za pandémiu, akú ju v súčasnosti zažívame sú spoluzodpovední tí občania Slovenska, ktorí uverili vašim táraninám, že Covid 19 je len chrípka, že zatváranie reštaurácii je ohrozovanie zamestnanosti a ekonomiky, že testovanie obyvateľstva je pomaly zločin proti ľudskosti, vysmievali ste sa z testovania a očkovania, hovorili ste, že ani vy ani vaši rodičia sa testovania nezúčastnia. Vaši nohsledi kričali dole rúška a dnes, keď pandémia udrela veľkou silou, tak tancujete na hroboch obetí, tak ako tancujete na hrobe generála. Systém, ktorý ste rokmi svojim vládnutím stvorili sa pyšne volal sociálny štát, ktorý za roky svojho trvania má na svedomí viac obetí, ako pandémia. Mnoho ľudí sa rozhodlo z toho vášho sociálneho raja dobrovoľne odísť, len preto, že ste im nedokázali a ich rodinám zabezpečiť spravodlivosť a dôstojný život. Zdravotníctvo, najmä teraz pociťuje roky vášho bačovania, keď ste z neho vyhnali stovky lekárov a tisíce zdravotných sestier, len preto, že ste zdravotnú starostlivosť vymenili za nebývalé cynické rozkrádanie vašimi ľuďmi. Vašu odbornosť, s ktorou sa toľko chvastáte, najlepšie vystihuje nádejný vajda z Luníka IX. pán Raši, ktorý vypočítal, že takým tempom, akým očkuje Matovič bude Slovensko zaočkované proti Covidu za 30 rokov, podľa pána Rašiho by potom 80 miliónové Nemecko bolo zaočkované možno za tisíc rokov.

Z tohto dôvodu by mal preto pán Raši zvážiť návštevu najbližšej liečebne a predbehnúť v rade aj pána Matoviča, ktorému to doporučuje, lebo len on dokáže očkovať s vakcínou, ktorá sa ešte len vyrába.

Chocholoušek by pánovi Rašimu určite rád pomohol.