Povedz mi Fico,Pellegrini,Raši,Kamenický,Tomáš...Ty predsa všetko vieš,,,

...a všetko poznáš, to, čo sa deje okolo nás, tak sa spieva v známom slovenskom evergreene o otcoch, ktorí všetko vedia a všetko poznajú.

Človek, ktorý naberie odvahu a pozrie si tlačovku strán SmeroHlas ľahko nadobudneme dojem, že k národu hovoria politickí otcovia, zo známej pesničky. Kebyže im nezatvárajú našich ľudí, tak sa možno aj vytešujú, že nemusia byť vo vláde v situácii, aká na Slovensku od vojny ešte nebola, preto im až tak vláda nevadí, ako podľa nich Lucifer Matovič, ktorému dávajú za vinu, že on štrngá kľúčikmi od väzenských zámkov. Kričia až tak, že na krku im navierajú žily, aký je neschopný nie len on, ale aj celá vláda. Je len na škodu nás všetkých, že tu svoju schopnosť a odbornosť, o ktorej toľko rečnia, nevyužili vtedy, keď boli vo vláde, ale využili ju na to, aby teraz v jednom kuse zamestnávali NAKU. Hlas už nemusí, závidieť SMERU poslanca Blahu, už im do celej krásy rozkvitá jeho konkurent, nejaký Eštok s dvomi menami, ktorý o chvíľu svojimi táraninami predbehne aj svojho učiteľa.

Páni Smerohlasáci, vy, ktorí teraz ručíte, ako jelene, tvárite sa, akí ste teraz pekní a múdri, ako všetko viete a poznáte, vysvetlite národu, prečo ste potom prehrali voľby? Odpoveď si dajte sami!

Želáme všetkým požehnané sviatky Vianoc, prežite ich v pohode tak, aby Vás všetko zlé obchádzalo a aj Korona, aby Vám dala pokoj.