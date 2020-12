Počúvajte dobre vy dva kone Matovič a Sulík!

Ak si myslíte, že sme vás volili preto, aby ste nám dokazovali, kto z vás dvoch je väčší kôň, tak ste sa jednoducho zmýlili!

Roky sme žili v krajine, kde vládol náš človek, roky sme žili v krajine, kde spravodlivosť bola, len pre vyvolených, alebo sme si ju museli kúpiť. Voľby sme využili na to, aby sme voľnejšie dýchali bez toho, aby sme nad nami furt cítili sociálnu čižmu, ktorá naviac bola aj falošná. Tisíce z nás zbytočne predčasne zomieralo, len preto, že v zdravotníctve bolo zo všetkých kútov počuť dupot sociálnych čižiem, ktorých majitelia odnášali z nášho zdravotníctva miliardy a tie potom chýbali na to, aby sme sa vyliečili. Teraz možno zomrú stovky z nás len preto, že na hnoji, ktorý sa vynáša z Augiášovho chlieva, sa bijú dvaja kohúti, ktorí si neuvedomujú, že majú zodpovednosť za celú krajinu a nie len za seba. Vianočný čas je na Slovensku zaužívaný na to, že ľudia k sebe ľahšie nachádzajú cesty, ľahšie si odpúšťajú, aby sa tak lepšie zavďačili narodenému Spasiteľovi za to, že sa pre nich obetuje. Chceme to osláviť v pokoji a v nádeji na lepší život, na lepšiu krajinu.

Mali by ste nám byť príkladom, žiaľ teraz nie ste, preto vás musíme vyzvať, aby ste si príklad zobrali z mnohých krásnych a čistých ľudí, ktorých je na Slovensku neúrekom!