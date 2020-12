In memoriam, aj živý generál Lučanský?

Hystéria, ktorá vznikla po zranení generála Lučanského vo väzbe bola príčinou toho, že jeho súputnici zo Smerohlasu na tlačovkách omdlievali nad väznením mučeníkom, ktorému pripisovali mnohopočetné zranenia i 12 hodinové operácie.

Asi chceli navodiť dojem, že v cele ho navštívil samotný diabol Matovič, ktorý ho celé hodiny mučil. Ministerka Kolíková po tomto divadle Smerohlasu vysvetlila, že generál je v poriadku a len ľahko sa poškrabal, keď robil kliky, zrejme chcel urobiť viac klikov ako niekedy Fico. Na tlačovkách boli spomenuté aj kamery, ktoré majú na starosti dávať pozor na to, aby všetko prebiehalo v celách v poriadku a štát kamery využíva nie len vo väzniciach, ale aj na hraniciach, najmä na tej východnej. O kamerách, ktoré sú na východnej hranici sa na Zemplíne rozprávajú celé legendy o tom, ako sa vypínajú, keď cez Schengenskú hranicu prechádza spriatelený kamión, so spriateleným tovarom. Nie je ťažké uhádnuť, že kto si môže dovoliť manipulovať kamerami a kto z toho profituje, hovorí sa medzi pospolitým ľudom, že tento spriatelený tovar bol posvätený až v Bratislave. Je len samozrejme, že celú vysviacku neorganizovala Cirkev, ale rodná strana, ktorá mala pod palcom ministerstvo vnútra s najlepším ministrom vnútra v histórií Slovenska. Na Zemplíne sa nachádzajú náleziska ropy a plynu, ale to je všetko šuviks, proti tomu čo ponúka Schengenská hranica. Alebo si myslíte, že vrchnosť polície o tom nemala informácie?

Ilúzia, ktorú mnohí mali, o sociálnom štáte, sa po takých zisteniach stáva ozajstnou ilúziou. Žiaľ náš život mal ďaleko od toho čo nám predstierali Smerohlasní politici!