Priznanie Petra Pellegriniho!

Nebojácny bojovník proti testovaniu, Covidu 19 a oplývajúci vedomosťami, ktoré by vedeli Slovensko obrániť pred pandémiou a naštartovali ekonomiku k svetlým zajtrajškom sa v nedeľu na Markíze nechtiac priznal,

že on vlastne vo svojom živote nikdy nebol premiér a ak aj bol, tak to nebolo na Slovensku, ale možno až v Mongolsku. Na otázky o Gašparovi či Lučanskom, ktorí sú za mrežami a podľa všetkého sa zúčastňovali korupcie veľkého rozsahu sa tváril, ako keby sa včera z toho Mongolska vrátil a on o ničom nevie. Rozdávať rozumy na všetky svetové strany mu ide veľmi dobre, ale že jeho najbližší ľudia po delení lupu pod jeho oknami usporiadavali bujaré party, kde sa zuby čistili páratkami to si vôbec nevšimol. Bral to ako samozrejmosť, že policajt Lučanský, či štátom platení prokurátori si kupovali vily na Floride, nakoniec si to za svoju odvedenú prácu aj zaslúžili, lebo ani jeden náš človek nemal opletačky s políciou. No a čo? Veď platy policajtov na Slovensku sú také, že si kľudne môžu vilu kúpiť kdekoľvek. Ako predseda Hlasu-SD teraz môže zájsť k ušnému dať si vyčistiť uši, aby počul všetky hlasy policajtov, hasičov a iných štátnych zamestnancov , že hovorí pravdu. Cestou k ušnému môže zájsť s veľkou kyticou ruží k pani prezidentke a poďakovať jej za pomoc proti úhlavnému nepriateľovi Matovičovi, ktorej sa dostalo nie len jemu, ale aj Progresívnemu Slovenku. Isté záľuby majú rovnaké.

Možno, že tak spolu vytiahnu zo sračiek, ktoré spomína policajt Lučanský, všetkých našich ľudí.

Veď peňazí na to majú viac ako dosť!!