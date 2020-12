Oholil prezident polície Lučanský ministerku vnútra D. Sakovú???

Známe video z pracovne generálneho prokurátora Trnku, kde minister Počiatek hovorí, že Slota pri predaji emisií oholil o polovicu aj samotného Fica, značne pohoršilo Počiatka a Trnku, že si to niekto dovolil.

Dôchodcovia, deti a mnoho iných na Slovensku žili v neuveriteľnej biede, obracali v ruke každú korunu, museli sa uskromňovať a veľa bolo aj takých, ktorí si nemohli dovoliť kúpiť adekvátne lieky na svoje vyliečenie, preto predčasne zomreli. V takej situácii si najväčší sociálni demokrati sveta lámali hlavy, aký marketing vymyslia na oklamanie (s)prostého národa pri ich zlodejstvách. Dnešný stav, keď v putách končia najväčšie ryby polície, prokuratúry a súdov viac ako inokedy odhaľuje, že tí, ktorí sa niekedy pohoršovali nad vyjadrením prezidenta Kisku, ktorý nazval Slovensko mafiánsky štát, že nemali celkom pravdu. Systém, ktorý tu vytvorila sociálna demokracia mal svoje jasné pravidlá, každý si nárokoval na svoje percentá, vymysleli sofistikovaný systém, na ktorý prijali potrebné zákony tak, aby sa nič neodhalilo. Podľa toho, čo dnes vychádza na povrch je zrejme, že pri odovzdávaní funkcii prezidenta polície, si odovzdali aj databázu klientov, ktorí holili štát a oni boli predsa štát, preto si podľa nich právom nárokovali na alikvotnú časť lupu. Podľa niektorých ekonómov zo Slovenska zmizlo ročne okolo desať miliárd eur na DPH, predražených zákazkách, vymyslených poradenstvách. Delenie týchto miliárd bolo základom toho, že koalícia bola pevná a nedochádzalo v nej k treniciam a ak, tak len naoko. Preto mohli koaliční lídri Fico, Danko a Bugár sebavedomo vystupovať pred verejnosť a smelo vyhlasovať, akí sú pevní a ako im ide hlavne o blaho národa. To, k čomu sa dnes prichytení lumpova priznávajú je podľa všetkého, len omrvinka z toho o čo nás títo darebáci za roky svojho vládnutia okradli. Tí, ktorí sú dnes ešte na slobode sa pri otázkach o tom, čoho boli súčasťou, len nechápavo tvária, nestačia oči prevracať, a sú ešte schopní seba vykresľovať, ako ľudí, ktorí by si za svoju prácu zaslúžili nad svojimi hlavami svätožiaru.

Keby sa dnes pýtal niekto Fica, Pellegriniho, Rašiho, Žigu, Kaliňáka, Erika a mnoho iných, či niečo vedia o zlodejčinách, ktoré robili ich ľudia, tak ich odpovede sú rovnaké, nič nevedeli, nič nepočuli, ale klinec odpovedí by určite mohla mať blondínka Saková, ktorá by na podobnú otázku, či niečo vie o delení lupu, odpovedala tak, ako to môžeme očakávať, že ak jej niečo niekto priniesol, ona sa do obálky nepozerala, lebo si myslela, že sú v nej len papieriky a ona vie, že predsa papieriky patria do koša.

Chvalabohu, že nie všetci máme blond vlasy!!