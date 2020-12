Seriál Chobotnica na slovenský spôsob!

Len pamätníci si spomínajú na televízny seriál z Talianska s názvom Chobotnica v hlavnej úlohe s charizmatickým Michelem Placidom v úlohe komisára Cattaniho.

Nikto z vtedajších divákov by si ani nepomyslel, že niečo podobné, ba ešte horšie, bude raz zažívať naživo. Milióny Slovákov, ktorí doteraz žili život chudobného občana a patrili do 80% populácie žijúcej z ruky do úst, sa pomaly dozvedajú, prečo ich život bol ťažký a museli sa so všetkým uskromňovať, kým politická špička, ktorú volili na to, aby im život zlepšila a uľahčovala si žili, ako ropní magnáti, ktorí si nikdy k rope ani nečuchli. Táto zberba politikov si rokmi vytvorila systém, kedy mohli beztrestným spôsobom ožobračovať Slovákov. Na Slovensku snáď nenájdeme miesto, kde by nechýbali peniaze, ktoré si ale vždy našli ten správny smer, nie raz ukryté v alobale. Cesty máme deravé, mnohé mosty držia len zázrakom, chorí nemajú na lieky, diaľnice sú v nedohľadne, súdy na ktorých sa ak nemáte na korumpovanie peniaze spravodlivosti nedovoláte, polícia šikanuje občanov pre prekročenie pár km rýchlosti, ale nášmu človeku kryla kšety za milióny, DPH je pre niektorých zlatá baňa, zákony sa schvaľujú tak, aby boli šité na mieru zlodejom a tí, ktorí drú od rána do večera sú nie raz vystavení šikane štátom pre pár centov, farmári, ktorí chcú pracovať štát nepomáha, ale dovoľuje, aby ich mlátili a okrádali tí, ktorí majú politické krytie. V akej krajine sme doteraz žili, čo ste nám za štát na život vytvorili? Kým vy si čistite zuby parádnymi páratkami, nám musí stačiť kefka a pasta. Dnešný Smerohlas do bezvedomia vykrikuje, že zatýkanie nášho človeka nie je pre korupciu, ale politická objednávka.

Ale kto vám dal, doteraz nedotknuteľným, objednávku na to, aby ste ukradli nie len spravodlivosť, ale aj nádej našim deťom, aby žili v spravodlivom Slovensku? Kto???