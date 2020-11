R. Fico: Teraz by nám viac ako inokedy, bodol marketingový generálny prokurátor!

Tandem Smerohlasu Fico a Pellegrini sa môžu popýšiť, že nikdy vo svojom živote sa neživili prácou, tak ako milióny mužov na Slovensku,

nikdy sa nemuseli starať, či za prácu dostanú zaplatené, nikdy nemali starosť, či ich rodina bude mať deťom na zošity, či im budú môcť kúpiť lyže, topánky, oblečenie, či budú mať z čoho zaplatiť elektrinu a mnoho ďalších veci potrebných k životu. Týchto dvoch pánov stále živil štát, celý svoj doterajší život prežili prisatí na prsiach štátu. Taký človek potom nepozná reálny život svojich spoluobčanov, ktorí sa musia v živote riadne obracať, aby uživili svoje rodiny. Teraz, keď prišiel čas, že nemôžu rozhodovať o tom, kto z našich ľudí bude aj s nimi ďalej vyciciavať štát, o ktorý sa veľmi nestarali, našim deťom zvýšili prídavok o pár centov a dôchodcovia sa so svojimi dôchodkami mohli smelo porovnávať so žobrákmi. Ich sebavedomie najviac nabúral podľa nich šašo a poloblázon, ktorý nad nimi vyhral voľby, ktoré oni sebavedomo išli vyhrať. Ešte, že im prišla do cesty Korona, ktorú využili na to, aby svoje sociálne ústa obtierali o stav nášho zdravotníctva, ktorý majú na svedomí oni sami. Aj keď mnohí občania tušili, ako to v skutočnosti so spravodlivosťou na Slovensku funguje, ostali sme v šoku, keď vychádzali najavo skutočnosti, za ktorými stáli práve tí, ktorí mali nad spravodlivosťou držať ochrannú ruku. Zrazu marketingoví hráči Fico a Pellegrini boli pred úlohou, ako zachrániť našich ľudí, ale predovšetkým samých seba. Peňazí majú spoločne viac ako dosť, preto sa rozhodli trocha pustiť žilou a cez doteraz nenávidené média spustili mediálnu kampaň voči každému, o ktorom si mysleli, že by ich mohol dostať za mreže. Našim médiám žiaden groš nesmrdí, preto sme svedkami dennodenných útokov, poloprávd, klamstiev na to, aby sa škodilo dnešným mocipánom. Podľa všetkého si zaplatili stovky internetových trolov, ktorí zaplavujú internet rôznymi anketami a prekrucovaním všetkého možného. Čoraz viacej ľudí sú skeptickí najmä voči spravodajským správam, ktoré sa stávajú poplatné vybratej skupine ľudí, ktorí majú záujem znova prevziať moc a ďalej ožobračovať slovenský národ. Sme zvedaví, čo všetko v tejto súvislosti vypláva na povrch. Video z pracovne generálneho prokurátora Trnku, v ktorom sa hovorí, že verejnosť bude marketingovo spracovaná tak, aby doslova ukradnutých 400 miliónov bolo považované, ako výhra v Lote. Účinkujúci v tomto videu sa najviac pohoršovali nad tým, že bol oholený aj Fico, podľa všetkého to nebolo žiletkou.

Pred blížiacou voľbou generálneho prokurátora si myslíme, že by zvolený mal byť človek predovšetkým čestný a charakterovo pevný, aby sa nám oholení politici nemohli vysmievať do tváre.