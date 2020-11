Excelentný Rašiho plán na Koronu!

Musíme znova pripomenúť, že tragédia našej politiky je, keď najviac drístajú tí, ktorí by mali sedieť u advokáta a kuť pikle, ako sa najlepšie vyhnúť stretnutiu s mrežami.

Medzi takých dristačov nepochybne patrí aj Richard Raši, ktorý vo voľbách získal neuveriteľných 91% hlasov na známom košickom Luníku IX. a ako, podľa R. Fica, excelentný lekár sa na svojich spoluobčanov pri testovaní na Luníku IX. vykašľal. Možno sa mu to zdalo drahé, tak ako to potvrdila blondínka D. Saková, keď niekedy hovorila o opatreniach - no a čo, že to bude drahé, nech sa o peniaze stará nová vláda! Včera p. Raši na spriatelenej TA3 perlil o sto šesť o tom, ako všetko je to zbytočné a drahé. Jeho hlavným krédom bolo – ani jedna krajina na svete nerobí to, čo Slovensko v boji s Koronou. Vetu - ani jedna krajina sveta .... spomenul niekoľkokrát. Vážený pán Raši máte úplnú pravdu! Ani jedna krajina sveta nemá vo väzbe policajného prezidenta a celú policajnú špičku, mnoho sudcov a aj špeciálneho prokurátora. Tento stav, keď títo všetci sedia vo väzbe a mali by aj ďalší zapríčinil, že vláda, ktorej bol súčasťou aj pán Raši, sa namiesto zaoberania budúcnosťou Slovenska, mala mať za tie roky pripravený okrem iného aj pandemický plán, tak sa radšej hrala so zlatými tehličkami a tvárila sa, že všetko robí pre blaho národa. Aj pán Raši patril do elity nášho človeka mysliac si, že má zabezpečenú beztrestnosť do konca života. Sú verejnosti známe fakty o jeho pôsobení na košickom magistráte, kedy sa k majetku mesta správal, ako k svojmu, je známy prípad jeho kamaráta Hrehu a mestské pozemky. Pán Raši bol blízky priateľ nebohého p. Pašku a po chodbách nemocníc je možné počuť, že bol celkom učenlivý žiak.

V živote sa stáva, že niekedy žiak predčí svojho učiteľa, bude to aj prípad pána Rašiho?