D. Saková včera na Jojke, ako práva blondínka!!!

Nekonečné množstvo vtipov o blondínkach podobne, ako o policajtoch, rybároch a iných kolujú medzi ľuďmi, sú nie raz ozajstnými príbehmi, ktoré prináša život a robí ho veselším.

Blondínka pani Saková včera večer na Jojke sa silou mocou chcela vyhnúť očistcu, ktorý v minulých dňoch začal s bývalou policajnou elitou, ktorou súčasťou bola aj ona sama. Chcela nám navravieť, že do kresla ministerky vnútra ju vyniesla jej práca, vedomosti a nie to, že s tým musel súhlasiť R. Fico a Kaliňák, inak by si neškrtla a možno sa aj hanbí, že ich zradila. Namiesto toho, aby bránila a vysvetľovala systém, ktorý roky vládol na polícii, tak sa dookola naučeným spôsobom niekde v centrále smiešneho HLASU-SD venovala Korone a tvárila sa, že má v malíčku všetky možné vírusy, pandémie sveta, zabudla pri tom, že keď spolu s Pellegrinim boli vo vláde, tak bolo na Slovensku nakazených Covidom 19 pár ľudí, testovalo sa denne zlomok z toho, čo dnes, ale vláda, ktorej bola súčasťou bleskovo pozatvárala všetko, čo malo nejaké dvere a zámky. Čo by robili pri tisícoch denne nakazených, desiatkach mŕtvych, na to si prestala spomínať.

A nakoniec sľúbený vtip o blondínke Sakovej: Keď jej pani Nicholsonová hovorila o jej zodpovednosti za políciu, tak táto blondínka šibalský odpovedá, že ona na žiadnom ministerstve vnútra nepracovala, lebo si furt myslela, že ona pracuje len na ministerstve.

Na zaplakanie, nie na smiech!!!