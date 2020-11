Pellegriniho HLAS-SD vie hlasujúcich zohnať vlastnou hlavou?

Za dlhé roky členstva v SMERE-SD sa P. Pellegrini naučil rôznym fígľom, ktoré teraz podsúva verejnosti, ako svoj nápad.

Z histórie vieme, že nápad zohnať niečo vlastnou hlavou skrsol v hlave jeho učiteľa R. Fica, ktorý dokázal zohnať milióny na založenie strany SMER-SD. Tento nápad teraz oprášila Pelleho družina, ktorá sa pyšne volá HLAS-SD a začali zháňať hlasujúcich po internete na to, aby odstavila Matoviča. Podľa všetkého ich chcú zohnať viac, ako Matovič dokázal otestovať. Nevedno aké čáry – máry na to použili, ale možno za tým hľadať bývalého podpredsedu vlády pre informatiku, ktorého môžeme po skúsenostiach občanov s hlasovaním nazvať aj počítačový génius. Keby nebol zradil SMER-SD, tak je dnes v očiach R. Fica nie len excelentný lekár, ale už aj excelentný počítačový expert a Rómovia z Luníka IX. by sa už mohli tešiť na excelentného vajdu. Členovia HLASU-SD dnes na tlačovkách hýria rozumami, ťahajú občanom popod nos medové motúzy a trasú sa nedočkavosťou, kedy budú opäť pri moci a zatočia s tým, ktorý im najviac kole oči. Veľmi im chýba pocit beztrestnosti, pocit, že oni rozhodovali, kto a za koľko získa štátne zákazky, za dvanásť rokov vládnutia sa mnohému naučili a teraz to všetko naučené majú hodiť za hlavu? Takto nie! Čoraz hlasnejšie sa ozývajú a chcú počuť odpovede na mnohé otázky, ktorými bombardujú vládu.

My sme na rozdiel od nich oveľa skromnejší, nám stačí poznať odpoveď, že prečo na spomienku 17.novembera sa nepostavili na tribúnu v Košiciach poprední predstavitelia HLASU-SD pán Raši, či Žiga a hlasno neburcovali Košičanov?

Alebo je HLAS-SD len hra?