R. Fico: Nech žije 17. november, ktorý som si nevšimol!!

Dá sa očakávať, že R. Fico so svojimi kumpánmi aj z HLASU-SD bude vrcholným číslom reality show na Markíze s názvom Extrémne premeny, až do takej dokonalosti priviedol svoje názorové premeny,

ktoré svojim táraním predvádza občanom. Týchto táranín je toľko, že je teraz ťažko povedať čo je najextrémnejšie, čitatelia ich poznajú určite desiatky, preto necháme na každom nech si vyberie podľa svojho gusta. Napríklad v politike v roku 2014 nebudem, premiér by nikdy nemal sedieť v parlamente, atď. . Smerácke duo Fico, Pelle sa ešte stále pregrciava v parlamente, berú drahocenný čas televíziám, ktoré ich stále podsúvajú divákom, ako znak vďaky za roky budovania sociálneho štátu. Z toho je vidieť, že aj naše komerčné televízie a média by sa radi hrdili titulom „náš človek“ a mohli profitovať a dojiť Slovensko. Prispôsobujú sa im a plnia im, čo im vidia na očiach. Očividným spôsobom im pomáhajú pri očierňovaní vlády, tešia sa z pribúdania mŕtvych a nebadane podsúvajú verejnosti, že za tento stav je zodpovedná Matovičová vláda a najmä ich úhlavný nepriateľ Matovič. Až do extázy ich vie dostať akýkoľvek malicherný skrat vo vládnej komunikácii a fakt, že Fico hovoril o novembri ako o udalosti, ktorú si ani nevšimol naše média blahosklonne ignorujú. Preto očakávame, že v najbližších dňoch a hodinách začnú televízie i média biť na poplach, začnú vysielať i písať o období 12 rokov vlády SMERU, ako o najlepších rokoch v histórii Slovenska, že našu krajinu viedli najlepší ministri v histórii, preto sme všetci zažívali nebývalý blahobyt. Spravodlivosť kvitla na každom súde, kto mal pocit, že súd nespravodlivo rozhodol, mohol sa kludne odvolať na lampáreň a na tento účel bolo lámp v každom meste dostatok, čo bola tiež zásluha silného sociálneho štátu. Korupcia a mafia na najvyššie poschodia politiky nikdy nedostala, lebo ona spolu so sociálnou demokraciou na najvyššie pochodia prišla. Blahobyt si za roky vládnutia SMERU-SD našiel odozvu aj u prostých občanov, ktorí si na znak vďaky kľakli na zem, prežehnávali sa, ako keby to boli svätci, ako to urobil občan vo Vranove nad Topľou pri jednom z mnohých zájazdových zasadnutí vlády. Chystaná spomienka na 17. november tejto sociálnej bandy má byť aj výzvou k referendu o odstránení vlády I. Matoviča, bude preto zaujímavé sledovať s akými otázkami predstúpia pred verejnosť. Keby sa pred pár rokmi novinári, ktorí tak teraz idú po ruke Ficovi a Pellemu, boli opýtali Fica a Pelleho, že či si vyberú účasť na oslavách 17.novembra, alebo chrípku, tak určite by odpovedali, že si radšej vyberú chrípku. Dnes sa tvária, že sú proti chrípke zavakcinovaní a nevedia sa 17.novembra dočkať. Ani my sa neviem dočkať referendových otázok, ktoré môžu byť aj také:

1. Chcete, aby sa čo možno najskôr (dnes), vrátila k moci sociálna demokracia a pokračovala míľovými krokmi k Vášmu blahobytu?

2. Ste za to, aby sa brány väzníc otvorili dokorán pre nespravodlivo stíhaných budovateľov sociálneho štátu?

3. Súhlasíte s dokončením diaľnice z Bratislavy do Košíc v roku 2010??

Otázok nás napadá množstvo, preto ak nejaké organizátorom referenda budú chýbať – dodáme – podobne ako pán Raši dodá firmy, ktoré kupujú testy lacnejšie, ako Slovensko.

Česť práci!!