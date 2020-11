SMER, Hlas-SD, čo bude s vami, keď NAKA zaklope na dvere nemocníc??!

Ľudia, nedajte sa zlomiť! - bol výkrik popredného predstaviteľa SMERU a teraz HLASU po skončení jednej rozhlasovej besedy venovanej testovaniu a adresovaný zrejme celému Slovensku, aby sa Matovičovym testovaním nedali zlomiť.

Autor tejto výzvy je nám všetkým dobre známy, zúrivý odporca testovania, nádejný vajda z Luníka IX. a možno že už aj vedec, ktorý po nociach tajne húta nad vakcínou proti Korone. Najnovšie už aj so svojim veliteľom Pellegrinym vymysleli podivuhodný spôsob otvárania prevádzok a boj s vírusom na šachovnicový spôsob, ktorý je ojedinelý v celom svete a ak by ani ten nevyšiel, je po ruke ďalšia spoločenská hra – „Človeče, nezlob se“. Najväčšou tragédiou slovenskej politiky je, že najviac drístajú pravé tí, ktorí by mali za svoje pôsobenie vo funkciách sedieť u advokátov, aby ich z tých svinstiev napáchaných na nevinných, chorých ľudí, čo najšetrnejšie vytiahli. SMER-SD i HLAS mali dlhé roky pod palcom zdravotníctvo, ktoré sa ich zásluhou dostalo na úroveň, keď v ňom chýbajú nie len odborníci, sestry ale aj materiálne zabezpečenie a nie raz aj žalostný pohľad na budovy našich nemocníc, napriek enormným miliardám, ktoré doň prúdili. Bohužiaľ tie miliardy eur nesplnili svoj účel nepomáhali prinavrátiť zdravie chorým, ale boli bezcitným a cynickým spôsobom rozkradnuté. Chorým bola pre nedostatok peňazí odopieraná adekvátna zdravotná starostlivosť, ale banditi v tričkách SMERU vo veľkom plienili naše zdravotníctvo. Mnoho z našich ľudí, v rátane tety Anky, naopak na systéme, ktorý tu stvorila sociálna demokracia neskutočne bohatli. Aj dnešní krikľúni pán Raši, Pellegrini i ostatní odporcovia testovania sa vo veľkom pregrciavali v ministerských funkciách, preto o praktikách našich ľudí museli vedieť a keď náhodou nevedeli, tak sú to neschopní ľudia, ktorí ani pod násilím straníckych orgánov nemali prijať žiadnu funkciu, alebo je tu aj možnosť, že sa sami podieľali na rozkrádaniach. Veď ako inač, ako rozkrádanie sa dá nazvať napríklad nákup stendov pre kardiochirurgiu v Košiciach za niekoľko sto eur kus, keď ten istý materiál kupujú nemecké nemocnice násobne lacnejšie, ako oni. A to sú len obyčajne nite! Títo páni teraz vinia Matoviča pomaly aj za to, že na Slovensku máme Koronu, preto je načase sa pýtať aj na ich zodpovednosť, za stav nášho zdravotníctva.

Pán Raši, Pellegrini a ostatní myslíte, že nám nič nedlhujete, že zapálením sviečky 17.novembra si všetko vybavíte? Alebo za nás to vybaví NAKA?